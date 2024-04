Lastnika shiranega psa še niso odkrili

Pred dnevi so v Mačji hiši v Celju sprejeli psa, ki je taval po Teharski cesti v Celju. »Popolnoma shiran je, dobesedno sta ga sama kost in koža, z ranami od verige okoli vratu, s predolgimi kremplji, zaradi česar težko hodi, po glavi je polit z nekakšno barvo, sestradan je. Skratka, za razjokat. Zato so se zasolzile tudi naše oči, čeprav smo vajeni vsega hudega. Pes je mlajši, kljub vsemu, kar je doživel, je še vedno prijazen do ljudi,« so zapisali na facebook strani Mačje hiše.

Pod objavo so se usuli komentarji sočutja, številni so izrazili upanje, da bodo nevestnega lastnika našli, upajoč, da bo za to, kar je pes doživel, tudi odgovarjal. Kmalu zatem se je pojavil zapis Celjana, ki je trdil, da tistega, ki naj bi slabo skrbel za psa, pozna. Objavil je celo njegovo ime in priimek ter dodal njegov profil. Pa tudi, da je na to, da naj bi vedel, čigav je pes, opozoril Mačjo hišo, a da se na opozorilo niso odzvali. Naslednji dan smo zasledili novo objavo Mačje hiše, v kateri so zapisali, da za štirinožca lepo skrbijo. »Sprehajamo ga, hranimo, mu dajemo zdravila, oskrbujemo mu rane na vratu, ga božamo ... Je priden in hvaležen za vsako pozornost,« so zapisali.

15 kilogramov manj od normalne teže je imel.

Imel je več odprtih ran. FOTO: Facebook

Ime mu je Balu

Mi smo Mačjo hišo povprašali, ali so morda preverjali, čigav naj bi bil, glede na javno objavljene namige. Odgovorili so nam takole: »Bil je najden v Celju in je v stanju, ki je razvidno s fotografij. Mi ga obravnavamo kot psa brez lastnika, saj ni čipiran ne registriran, drugih podatkov o lastniku pa nimamo. Gospodu, ki naj bi nas opozoril, da lastnika psa pozna, smo odgovorili in ga pozvali, naj nam pošlje dokazila o lastniku na elektronski naslov. A nismo dobili nobenega odgovora. Tudi drugače je prav, da prijavo poda tisti, ki ima kakšna dokazila o storilcu. Mi namreč nismo ne policija ne inšpekcija, zato nimamo nobene pristojnosti za kakršno koli ukrepanje. Smo samo zavetišče, pristojno za občino, v kateri je bil pes najden, in naše delo je, da za sprejeto žival dobro poskrbimo. Kar smo večkrat napisali tudi na facebooku,« je pojasnila Helena Hacin iz celjske Mačje hiše. In še enkrat pozvala vse, ki bi imeli dokaze o tem, kdo je kriv, da je žival v takšnem stanju, naj to sporočijo policiji ali upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Bila sta ga sama kost in koža, imel je rane po telesu. Zdaj je v varnih rokah in dobro okreva. Krivca (še) ne iščejo, ker nimajo uradne prijave.

Psa, ki naj bi bil po glavi polit z barvo, so sprejeli v zavetišču Mačja hiša. FOTO: Facebook

Objava fotografij je vznejevoljila prenekaterega ljubitelja živali in izzvala ogorčenje. »Ne vem, kako lahko v današnjih časih v naši preljubi Sloveniji sploh pride do tega, da je pes tako sestradan. Zato, če kdo ve, čigavo maslo je to, upam, da ga bo prijavil,« pišejo nekateri. Obrnili smo se tudi na Policijsko upravo Celje z vprašanjem, ali je kdo prijavil mučenje psa ali predložil dokaze o tem, kdo naj bi bil njegov lastnik. A kot nam je povedal Božidar Pezdevšek, uradne prijave do zdaj niso prejeli. Je pa očitno Mačja hiša prejela veliko vprašanj v zvezi s shiranim psom, ki naj bi mu bilo ime Balu. Na facebooku so zapisali, da vsem, ki jih zanima, kako je z njim, sporočajo, da je dobro. »Celo vsak dan je bolje, tako fizično kot psihično,« so zapisali.

In še pripisali: »Kar se tiče pravnih postopkov v zvezi s povzročitvijo stanja, v katerem je bil najden, je situacija sledeča: bili smo v navezi s policijo in inšpekcijo. Od nas gredo prijave, ko zaključimo veterinarsko poročilo. Na vse, ki ste menda poznali tako lastnika kot razmere, v katerih je pes živel, in ste vedeli, da ima lastnik leglo nečipirano in neoskrbljeno že več kot leto dni, pa tudi na sosede domnevnega storilca apeliramo, da zadevo nemudoma, z izjavami in dokazi, prijavite na policijo in inšpektorat. O tem pa se še malo zamislite nad tem, kaj povzroči neprimerno ravnanje z živalmi, če vsi, ki to vidite, gledate v zrak, namesto da bi ukrepali, in to dolge meseca, celo leta ...«

V Mačji hiši pa te dni že iščejo novega skrbnika za Baluja.

Takšen je bil, ko so ga našli na Teharski cesti v Celju. FOTO: Facebook