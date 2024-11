Lahko že kmalu pričakujemo sneg? Prognostik odgovarja ...

Ta teden smo se zbujali v hladna in marsikje meglena jutra, pa tudi čez dan se temperatura ni dvignila prav visoko. Po napovedih vremenoslovcev pa bomo lahko vsaj v začetku naslednjega tedna za nekaj časa izklopili gretje, a bomo morali po daljšem sončnem obdobju tudi poiskati dežnike.

»V torek bodo zapihali jugozahodni vetrovi, ki bodo s seboj prinesli toplo in vlažno zračno maso. V torek bo tako lahko že rahlo deževalo v zahodni Sloveniji, drugod bo ostalo večinoma suho, bo pa sreda sprva kar deževna,« pravi dežurni prognostik na Agenciji RS za okolje (Arso) Timotej Kozelj.

Temperatura se bo hitro nižala

Sredi dneva v sredo nas bo nato prešla hladna fronta, temperature se bodo hitro nižale, in če bo fronta kraje zajela med tem, ko bodo padavine tam še vztrajale, se lahko tudi po nižinah nadejamo prvih snežink.

Kljub sprva deževnemu vremenu in nato hitro ohladitvi, ki bo sledila, pa se po besedah Kozelja ni bati poledice. »Pred ohladitvijo bo precej toplo, poledica pa je problem, ko imamo hladno vreme, so temperature pod lediščem in se tla dovolj ohladijo, torej tudi pod ledišče, da ob otoplitvi v višinah v neprevetrenih kotlinah in dolinah dež ob stiku s podlago zamrzne,« je pojasnil prognostik.

Morda konec naslednjega tedna

Na vprašanje, ali se lahko snežink nadejamo v drugi polovici naslednjega tedna, ne nazadnje se bliža tudi december in z njim zima, pa je ogovoril, da je to za zdaj še težko napovedati. »Od srede naprej so izračuni meteoroloških modelov še precej različni, a kaže, da bo v višinah ostal hladen zrak. Tudi verjetnost padavin je od srede naprej znatna. Ob morebitni spremembi vremena proti koncu naslednjega tedna bi tako lahko bili izpolnjeni pogoji tudi za sneženje po nižinah,« je kljub temu dejal.