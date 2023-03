Kuharica in zidar razgibana zlatoporočenca (FOTO)

Kaj se zgodi, če se 3. marca 1973 vzameta kuharica Ivanka in zidar Joško Stopar? V 50-letnem zakonu se potrdi, da sta največja mojstra: Ivanka v pripravljanju najboljših kosil, Joško pa v zidanju najtrše stavbe, ki se postavi po robu vsem vplivom.

Njuni najbližji so se veselili z njima. FOTO: Olga Knez

Po sveti maši še županovo darilo

Spoštovanja je vredna skupna življenjska pot Ivanke in Joška Stoparja iz Lokve, ki sta jo zgledno in složno prehodila od poroke pred pol stoletja v Sežani. Prijetno slavje ob zlati poroki sta pripravila kar v domačem kraju, kjer sta najprej stopila pred domačega župnika Slavka Obeda, da ju je blagoslovil. Po sveti maši z domačim cerkvenim pevskim zborom pod vodstvom Stane Umek je sledila družinska slovesnost.

Zlatoporočenca je blagoslovil župnik Slavko Obed. FOTO: Olga Knez

Zlatoporočencema je čestital tudi sežanski župan Andrej Sila, čigar korenine izhajajo iz Lokve, in jima dal darilo. Prireditev je spremljal kulturni program, ki sta ga z glasbo popestrili Maruša Müllner na kitari in Lara Stopar na diatonični harmoniki. Ivankina sestra Mara je slavljencema spesnila sonetni venec.

V cerkvi so bili vsi, od najmlajših rodov do stoletne Ivankine mame. FOTO: Olga Knez

Zakoncema so podarili bon za poročno potovanje na Brione, od koder je Joško kot pripadnik Titove garde med služenjem vojaškega roka pošiljal Ivanki pozdrave na razglednicah. Vsi so bili najbolj veseli, da je bila na slavju navzoča tudi Ivankina mama Milena, ki je dočakala častitljivih 100 let in jima je napisala prisrčno čestitko. Svatje so odšli domov z lepimi spomini in s seboj odnesli konfete z vizitko s podobo mladoporočencev izpred pol stoletja.

Razgibana življenjska pot

Ivanka in Joško se poznata od mladih nog, saj sta skupaj gulila šolske klopi v lokavski osnovni šoli. Joško, rojen januarja 1951, iz Prelož pri Lokvi, je potem obiskoval zidarsko šolo v Ljubljani in se izučil za tesarja ter se zaposlil v podjetju Kraški zidar Sežana. Proti koncu 1969. so ga za dve leti vpoklicali na služenje vojaškega roka v vojno mornarico JLA v Pulju.

Pred 50 leti sta dahnila usodni da. FOTO: Družinski arhiv

Leta 1984 je odprl svoje zidarsko podjetje in z ekipo vse do upokojitve 2010. gradil in obnavljal številne zgradbe na Krasu in širše. Njegova življenjska sopotnica Ivanka (rojena 25. februarja 1952) iz Lokve se je na gostinski šoli v Izoli izučila za kuharico. Bila je zaposlena v različnih gostinskih obratih v Sežani, Lipici in Divači ter se je kot kuharica posebne šole Elvire Vatovec v Divači upokojila leta 2007.