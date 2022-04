Oglasil se je Milan Kučan, omenil tudi Janeza Janšo

V nedeljo ne bodo običajne volitve, saj se na njih ne bo odločalo le o zamenjavi vlade, »ampak o tem, kakšna bo smer razvoja slovenske družbe in slovenske države«, je v pogovoru, ki so ga danes v Marezigah pripravili Socialni demokrati, poudaril prvi predsednik republike Milan Kučan.

Kot je dodal, nas je v zadnjih dveh letih marsikaj streznilo v spoznanju, da niti razvoj, spoštovanje človekovih pravic in dostojanstva niti obljube, na katerih je zrasla samostojna slovenska država, niso samoumevni.

Nekdanji predsednik države je kot najtežjo nalogo v prihodnosti izpostavil povrnitev zaupanja ljudi. Po njegovih besedah se je namreč v zadnjih dveh letih izgubilo zaupanje v politiko, institucije in nenazadnje v medosebne odnose.

Kandidatka SD za poslanko Jadranka Šturm Kocjan pa je ocenila, da so ljudje razočarani in ogorčeni ter da sama to, kar se je dogajalo zadnji dve leti, doživlja »kot državni mobing«. Pri tem je navedla zniževanje demokratskih standardov, kadrovanje ljudi brez primernih kompetenc, sago okoli nefinanciranja STA in imenovanja evropskih tožilcev ter ekonomski in ideološki razkol, ki da ga je naredila sedanja vlada.

Kučan je bil kritičen do zunanjepolitične podobe Slovenije, ki jo riše aktualna vlada. Med drugim je bil kritičen do približevanja državam Višegrajske skupine.

Komentiral je tudi fenomen novih obrazov v politiki. Po njegovem sta nova obraza tudi Tanja Fajon in Luka Mesec, ki prinašata novo razmišljanje, sta sposobna dialoga in iskanja skupnih rešitev. Za Kučana so bolj problematični stari obrazi. Pri tem je spomnil, da je najstarejši politični obraz pri nas predsednik SDS in vlade Janez Janša.

Kučan se je obregnil tudi ob izjave Janše, da v primeru osvojitve še enega mandata novi obrazi ne bodo imeli več kaj iskati. S tem je Janša po Kučanovem mnenju sporočil, da nameravajo Sloveniji vladati kot Viktor Orban na Madžarskem. Ob tem se je obregnil ob tvit državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča o domnevnem ekstremizmu Faile Pašić in dodal, da bi v kakšni drugi državi predsednik vlade takšnega človeka odslovil.