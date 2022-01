Krvodajalec, kot se šika

Šestinpetdesetletni Jože Horvat, ki je javnosti znan kot aktivni okoljevarstvenik iz mestne četrtne skupnosti Črnuče in ljubljanski mestni svetnik, je eden redkih politikov, ki svoje krvi ne daruje le enkrat na leto, temveč pogosteje.

Daroval jo je že 113-krat in spada med slovenske rekorderje po številu prihodov na Zavod za transfuzijo krvi v Ljubljani. V Domžalah, kjer ga ima Rdeči križ Slovenije v svoji evidenci, mu je Brane Kosmač, predsednik območnega združenja RKS, nedavno podelili priznanje za dolgoletno požrtvovalnost. Horvat, po rodu Prekmurec, zdaj pa že 35 let živi in dela v Ljubljani, je kri prvič daroval v Mariboru, ko je končeval srednjo šolo in dopolnil 18 let.

Čeprav to počne že 38 let, je zatrdil, da bo krvodajalec ostal, dokler bo zdrav oziroma vsaj do 65. leta, ko te na odvzeme krvi praviloma ne kličejo več. V mladosti je nanje prihajal manjkrat, zdaj že dolgo štirikrat na leto. Kot darovalca z redkejšo krvno skupino B+ ga občasno pokličejo na odvzem tudi posebej.