Krvave ceste na delo pognale policiste: do nedelje poostren nadzor hitrosti

Agencija za varnost prometa in policija začenjata drugo od treh letošnjih nacionalnih preventivnih akcij Hitrost. Potekala bo do nedelje, v tem času pa bodo policisti izvajali poostrene nadzore hitrosti. Namen akcije je umirjanje hitrosti, ki je še vedno med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče z najhujšimi posledicami.

Letos do konca maja po trenutnih podatkih namreč beležijo že 1155 prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti, v njih je umrlo 11 oseb, kar je dobro tretjino manj kot leto poprej. Sto oseb je bilo hudo, 537 pa lažje poškodovanih.

Pet od 11 smrtnih nesreč povzročili mladi

Najpogostejši povzročitelji prometnih nesreč so bili vozniki osebnega avtomobila. Sledijo kolesarji in vozniki enoslednih motornih vozil. Kar pet od 11 smrtnih prometnih nesreč so povzročili mladi v starosti 18 do 34 let. Vozniki v tej starosti so letos povzročili trikrat več prometnih nesreč zaradi neprilagojene hitrosti kot vozniki v starosti 65 let in več.

Kje bodo policisti izvajali nadzore?

Nadzore bodo izvajali predvsem na izpostavljenih mestih, kjer je neprilagojena hitrost vzrok za nastanek prometnih nesreč, in na mestih, kjer je lahko zaradi prekoračene hitrosti tveganje za nastanek prometnih nesreč prometnih nesreč večje, na primer v strnjenih naseljih, bližini vrtcev in šol.