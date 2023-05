Kronanje v Sloveniji: za Karla III. pod Triglavom ričet in zaseka (FOTO)

V Angliji so kronanje kralja Karla III. pospremili z vsem kraljevskim bliščem, kar ga premore svet, pri nas pa je osrednje praznovanje v Mojstrani, ki ga je pripravilo britansko veleposlaništvo za svoje državljane, ki živijo pri nas, potekalo nekoliko bolj po slovensko, a prav tako kraljevsko imenitno. Kronanje že 40. britanskega monarha je bilo namreč zaznamovano s pohodom do osupljivo lepega slapa Peričnik tik pod Triglavom, v nadaljevanju pa smo pohodniki in vsi drugi, ki so se nam pridružili, pri Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani uživali ob prigrizkih z zaseko in drugih domačih dob...