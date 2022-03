Krofi za kitajske telovadke

Čeprav Kitajci ne poznajo krofov, ki so pri nas še kako priljubljeni zlasti v pustnem času, so se članice študijskega programa Kitajska telovadba za zdravje in vitalnost, ki ga že peto leto pri Univerzi za tretje življenjsko obdobje Kras vodi certificirana inštruktorica taj čija in terapevtka či gonga Maura Arh, zbrale na vadbi, ki poteka enkrat na mesec na Štrekljevi domačiji na Gorjanskem.

Po dveurni vadbi starodavnih kitajskih veščin gibanja za telo, um in duha, negovanje zdravja, preventivo in zdravljenje bolezni so si privoščile mamljivo dišeče in okusne krofe, ki jih je zanje spekla Vesna Saksida iz Vižovelj. Razveselili sta se jih tudi predsednica kraške tretje univerze Nadja Mislej Božič, domačinka, ki jo uspešno in marljivo vodi že 12. leto, in najstarejša članica univerze, 92-letna Soča Košuta, ki se je pred leti preselila z Božjega Polja v Sežano. Tokrat so se usmerile v vaje za krepitev vida, mišic in kosti.

Ker je februarsko srečanje odpadlo, ga bodo nadomestili 30. marca, vabijo tudi preostale občane, ki želijo svoje zdravje še izboljšati. Ob jezikovnih tečajih imajo tudi programa Postani terapevt svojega obraza in Pametno telo, ki ju vodi Ankica Pahor Šugić. Njihov član, planinski vodnik in alpinist Marjan Olenik jih bo 18. marca popeljal na pohod po Kraškem robu od Socerba do Praproč. Tina Ban pa bo člane študijskega krožka Umetnostna zgodovina popeljala v Ljubljano na ogled Narodne galerije in Mestnega muzeja.

Literarno potepanje bo 25. marca po Štrekljevi domačiji na Gorjanskem in krožni poti, vodila ga bo Nadja Mislej Božič. Tudi letos se bodo Kraševci udeležili dneva odprtih vrat tovarne Krka v Novem mestu, ki bo 14. maja.