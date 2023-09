Kranjska miza za 105 gostov, jedi ustvarili znani chefi (FOTO)

Grajsko dvorišče Khislstein je pred dnevi zavzela kulinarika. Kranjska dolga miza, letos organizirana že tretjič, je poleg sestavin, pridelanih v Kranju in okolici, v ospredje postavila še uspešne gastronomske zgodbe, tesno povezane z gorenjsko metropolo.

Znani chefi

Jedi za tokratnih 105 gostov so ustvarili kranjski chefi Aleš Kristan, Uroš Gorjanc in Tomaž Polenc. Pridružila sta se jima še Igor Jagodic (Restavracija Strelec – ena Michelinova zvezdica) in Jorg Zupan (Obedovalnica Aftr, Bistro Breg). Oba sta se rodila v Kranju in sta tudi zdaj, ko že vrsto let delata v Ljubljani, tesno povezana z največjim gorenjskim mestom. Poleg gostincev so se na dolgi mizi predstavili izbrani kmetovalci iz Kranja in okolice, ki so na domačijah pridelali oziroma predelali sestavine za postrežene jedi. Pri strežbi, pripravi in zasnovi dogodka, ki poudarja povezovanje, lokalne sestavine in kratke dobavne verige, so sodelovale še ekipe Gostilne Rekar, Gostilne Lakner, Bistroja Sonet in Doma na Joštu. Tudi letos je imel dogodek dobrodelno noto, saj je zeleni partner, podjetje Žito, kranjski enoti Centra za socialno delo Gorenjska priskočilo na pomoč s prehranskimi paketi za 70 posameznikov. Urška Repar Justin, direktorica CSD Gorenjska, je ob tem zagotovila, da bodo šle košarice dobrot v prave roke.

Chef z michelinko, Igor Jagodic, in njegov stanovski kolega Jorg Zupan, ki se lahko prav tako že hvali s prestižno kuharsko označbo. FOTO: Mediaspeed.net

Destinacija odličnosti

Kot je povedal kranjski župan Matjaž Rakovec, je bilo letos zanimanje gostov za kulinarični dogodek izjemno. Hkrati je poudaril, da v Kranju spodbujajo uporabo lokalne in ekološko pridelane hrane v javnih zavodih. Omenil je tudi pomen kakovosti kranjske vode iz pipe, ki je po mnenju strokovnjakov ena najboljših na svetu, ter dodal, da je Kranj letos postal evropska destinacija odličnosti 2023 tudi zaradi zelenega kulinaričnega dogodka Kranjska dolga miza.

Dolga miza je v svoji tretji izvedbi gostila 105 gostov. FOTO: Mediaspeed.net

Tudi Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, se je iskreno zahvalil vsem, ki so že tretje leto zapovrstjo ustvarili vrhunsko gurmansko doživetje. Poudaril je, da si na zavodu prizadevajo tudi vse preostale dogodke pripraviti trajnostno. Prof. dr. Janez Bogataj je v krajšem nagovoru poudaril pomen samooskrbe in težnje k čim krajšim dobavnim verigam. Omenil je, da se svetovna kulinarika danes razvija v dve smeri: ena poudarja avtorske kuhinje, druga se opira na lokalno in regionalno prehransko kulturo. V to bi po Bogatajevem mnenju lahko uvrstili tudi Kranjsko dolgo mizo, ki spoštuje samooskrbo, kratke dobavne verige, štiri letne čase in sodobno interpretacijo prehranske dediščine.

Urška Repar Justin, direktorica kranjske enote Centra za socialno delo Gorenjska, je simbolično prevzela 70 prehranskih paketov podjetja Žito, ki jih je predala Žitova Nina Rus Turuk. FOTO: Mediaspeed.net

Brez vrhunskega in usklajenega strežnega osebja se takšnega dogodka ne bi dalo organizirati. FOTO: Mediaspeed.net

Paleta vrhunskih chefov FOTO: Mediaspeed.net