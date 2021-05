Kraljica metliške črnine je Tjaša (FOTO)

Brez belokranjske narodne noše ni šlo.

Če bi bilo leto običajno, bi zdaj iz Bele krajine poročali o več tisoč obiskovalcih od blizu in daleč – okoli 20.000 so jih vsako leto našteli na Vinski vigredi, pa o velikih količinah vina, ki bi ga okušali, seveda tudi o omamno dišečih in okusnih jagenjčkih ter odojkih, ki bi se prilegali prešernemu vzdušju in dobri kapljici, tudi več sto belokranjskih pogač bi spekli.Seveda bi bilo vse začinjeno z ubranimi zvoki pihalnih orkestrov in glasbenih skupin, pa s plesi folklornih skupin ter drugimi dejavnostmi. Letos ni bilo nič od tega, a če je lansko Vinsko vigred, sicer največji vinski festival v državi, povsem odplaknil covid-19, se letos organizatorji niso dali. Čeprav je bila tokrat prireditev v Metliki zelo okrnjena, so ohranili tradicijo in razglasili najboljše vinogradnike in izdelovalce belokranjske pogače ter okronali novo kraljico metliške črnine. Seveda vse ob upoštevanju priporočil in ukrepov za zajezitev koronavirusa.»Upam, da bo drugo leto takšno, kot so bila v preteklosti, in bo jubilejna, že 40. Vinska vigred potekala tako, kot smo je vajeni, torej na treh metliških trgih. Vigred se je rodila iz tekmovalnosti med vinarji, ki se tudi zato postavljajo ob bok najboljšim vinogradnikom in vinarjem v državi in tudi v Evropi,« je ob tem dejal župan občine Metlika, dr., direktorica Zavoda za turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, pod okriljem katerega poteka prireditev, pa je bila kljub okrnjenemu programu zadovoljna, da jim je na kratki prireditvi, ki jo je spretno vodil, uspelo povzeti duha Vinske vigredi, lotili so se tudi posebnega spletnega projekta.Ker je vino boljše ob kosu še tople belokranjske pogače, rahle, mehke in omamno dišeče, takšne, ki se ne reže, ampak se lomi, ima prav ta posebno mesto na vsaki Vinski vigredi, v sklopu katere pripravijo tudi tekmovanje za najboljšo pogačo, v Bruslju zaščiteno jed, ki je tu jed dobrodošlice.Med tistimi, ki imajo certifikat, so tokrat izbrali dve najboljši: spekli so ju na Naselitveni kmetiji Trdič in na Kmetiji Šrajf-Škof. Priznanji sta podelila župan Zevnik in predsednica Društva kmečkih žena, župan pa je s predsednikom Društva vinogradnikov Metlikarazglasil še prejemnike velikih zlatih medalj in šampionskih naslovov za vina. Velike zlate medalje so prejeli Vinska klet Prus s Krčmarine (kar 15 velikih zlatih je dobila), Vinska klet KZ Metlika, družina, Hiša vina Pečarič, družinainLetos so podelili tudi štiri šampione, s katerimi se lahko pohvalita Vinska klet Metlika in Vinska klet Prus. KZ Metlika ima tri najboljša vina tekočega letnika, in sicer najboljšega belokranjca, najboljšo metliško črnino in najboljše vino tekočega letnika (šampion je chardonnay 2020). Najvišjo oceno (19,73) je dobil rumeni muškat, ledeno vino, letnik 2016 iz Vinske kleti Prus. To je tudi šampion predikatnih in posebnih vin.»Grozdje za to ledeno vino smo trgali 8. januarja, ko so bile ustrezne razmere za ledeno trgatev, bilo je celo –10 stopinj Celzija, tisto leto smo pridelali pet ledenih trgatev. Ledeno vino rumenega muškata je oljnato viskozno vino zlate barve, po okusu morda spominja na rozine ali med, cvetlične note se harmonično prepletajo s kislino in ostankom sladkorja,« je najvišje ocenjeno vino z veliko občutka opisalNjihova vinska klet je tudi letos dokazala, da je v samem vrhu med belokranjskimi vinogradniki, da spadajo med najboljše v državi, potrjujejo tudi na drugih ocenjevanjih. Jožef Prus je bil kar štirikrat slovenski vinar leta, osemkrat je na mednarodnem ocenjevanju Vino Ljubljana prejel naziv svetovnega šampiona, letos pa je na tekmovanju Sommelierske selekcije prejel kar sedem nazivov, tudi prestižni naziv sommelier selection best producer 2021 – vinar z najbolje rangiranimi vini celotnega tekmovanja.Vsako leto je eden od vrhuncev Vinske vigredi kronanje nove kraljice metliške črnine.iz Črnomlja je zavoljo korone krono nosila kar dve leti, je pa ta čas izkoristila za končanje študija, tema njene diplomske naloge je bila metliška črnina, zdaj pa je vpisala magistrski študij.Njena naslednica jeiz Vidošičev. Kot nova kraljica želi ljudi opozoriti na to, da v spodnjem desnem kotičku Slovenije obstaja prekrasna Bela krajina, ki ima ogromno naravnih lepot, odlična vina in druge dobrote. Krone sicer ni prejela pred širšim občinstvom, upa pa, da jo bo drugo leto naslednici predala pred večtisočglavo množico na metliškem trgu.