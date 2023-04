Slovenska stroka je cenjena na tujem. Da bi kdo doživel tako čast, kot jo je 52-letni Gorazd Vecko, pa še ne! To, da te za tvoje delo nagradi sam kralj, pa je čast in privilegij brez primere. Direktorju britanske paranamiznoteniške reprezentance Gorazdu Vecku bo njegovo veličanstvo kralj Karel III. za zaslužno delo v paranamiznem tenisu podelil častni red britanskega imperija MBE. Častni nazivi se podeljujejo tujim državljanom in državljanom Commonwealtha oziroma Skupnosti narodov za izjemen prispevek Združenemu kraljestvu, za dosežke ali zasluge v družbi, ki imajo velik in dolgoročen pomen te...