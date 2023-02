Kot nekoč so pletli koše iz šibja (FOTO)

Turistično društvo Negova-Spodnji Ivanjci ima v programu dejavnosti tudi ohranjanje starih običajev in obrti na podeželju. In tako so na pobudo njihovega člana Milana Rojka iz Negove pripravili prireditev pod naslovom Prišli so na štero. Dogodek je potekal v prostorih gasilskega doma Negova.

Ohranjali so tradicijo, ki gre vse bolj v pozabo.

Tako kot je bila nekoč navada, so »anfehari«, rokodelci, prišli na »štero« že zgodaj. Nekoč je gospodar, ki je pletarja prosil za štero, se pravi, naj mu naredi koše na njegovem domu, pripravil pintovec, tako da ga je očistil izrastkov, ob tem pa šibje sortiral po debelini. Tokrat so pletarji s seboj pripeljali tudi pintovec, to je sorta vrbe, neočiščen. Zato so ga, preden so začeli spletati, morali očisti.

Povabili še fogografa

Koše so pletli Milan Mlinarič in Anton Klemenčič iz Spodnjih Ivanjcev, oba sta kmetovalca, Gregor Marušič, Milan Rojko in Andrej Kakič iz Negove. Zraven se je znašel tudi naš kolega, 85-letni fotograf Ludvik Kramberger iz Gornje Radgone, ki je prišel zadevo ovekovečit s svojim digitalcem, in so ga nagovorili, naj se jim pridruži.

Pleteni izdelki.

Omeniti sicer kaže, da so vsi prinesli potrebne rekvizite za delo. Zanimive so bile zlasti naprave za izdelavo viter, ki se vpletajo v koš. Kot so nam povedali, so te naprave pri hiši že več kot sto let. Naj izpostavimo še, da se je dogodka udeležila tudi županja občine Gornja Radgona Urška Tuš Mauko in se preizkušala v izdelavi viter, sploh pa se je zanimala za potek izdelave košev iz šibja.

Potrebno je veliko spretnosti in znanja.

Druženje

Starosta med pomurskimi dopisniki in fotografi Ludvik Kramberger lepo obvlada tudi pletenje košev.

O namenu prireditve nam je predsednik TD Negova-Spodnji Ivanjci Zdenko Bratuša povedal: »Z veseljem smo v društvu sprejeli pobudo našega člana Milana Rojka, ta je mimogrede tudi naš kletar in neguje vino, ki ga pridelamo na grajskih brajdah. Ker danes ljudje ne potrebujejo več košev, je tudi manj tistih, ki bi znali izdelovati te pletene izdelke. Tokrat smo pripravili prireditev, da obudimo in ohranimo vsaj nekaj spomina na to zanimivo rokodelsko dejavnost, ki zamira. Lahko pa rečem, da je to tudi neke vrste druženje. Prireditev so obiskali tudi radovedneži in si ogledali, kako vse skupaj poteka. Zahvalil bi se pletarjem, ki so bili voljni prikazati to že skoraj pozabljeno rokodelstvo na vasi.«

Ne gre prezreti, da je predsednik Bratuša kot gospodar poskrbel, da pletarji niso bili žejni. Za dobro, zelo bogato malico pa je poskrbela članica društva Marjica Bratuša. Ko je vsak dokončal svoj izdelek, so se zadovoljni razšli in si rekli, da se bodo take prireditve še udeležili.

Pravo zadovoljstvo je bilo spremljati mojstre.