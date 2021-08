Kostelci so tamburali

Nastopile so tudi članice Društva kostelskih žena Nežica.

Prihodnost Kostela

Avgusta že desetletja od vsepovsod v dolino zgornje Kolpe priromajo razseljeni Kostelci, ki so svojčas množično odšli v svet v iskanju boljših razmer za življenje. Zberejo se, da bi s svojimi bližnjimi preživeli največji zapovedani praznik, tudi s pridihom tamburanja. Dvodnevna družinska prireditev, zapolnjena s kulturno, etnološko, ekološko in športno vsebino, se je začela z glasbenim vložkom domačinkein nagovorom župana, vrhunec večera pa je bil nastop kostelske skupine Prifarski muzikanti.Pri Fari, tam na vzpetini nad naseljem, stoji župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja, in na ta dan, ki je slehernemu Kostelcu, kjer koli živi, položen v zibelko, je sveto mašo tudi letos daroval škof, sicer rojak, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Uradu Združenih narodov in preostalih mednarodnih organizacijah v Ženevi.Nato je sledila tradicionalna povorka ljudskih oblačil od božjega hrama do prireditvenega prostora pri šoli, kjer so se predstavile različne pevske, glasbene in plesne skupine. »Vsako leto me še posebno vleče v domači kraj, čeprav živim dvajset kilometrov stran, v bližini Kočevja. Vem, da se bom srečal z osivelo generacijo, s katero smo skupaj pasli čredo po tukajšnjih planjavah. Vse je bilo čisto, danes se dolina počasi zarašča, kar me žalosti. Ljudi je vse manj, ne vem, kako bo,« jemalce prevzelo, ko sta szrla v, kot sta dejala, negotovo prihodnost obmejnih krajev. Marko je doma iz Črnega Luga, hrvaške vasice v Gorskem kotarju. Ko na Kolpi še ni bilo meje, se je mladina zbirala od vsepovsod. Te vezi so bile tri desetletja nekoliko pretrgane pa tudi vasi na oni stran mejne reke so vse bolj prazne.»Ampak jaz vsako leto stopim med znance in prijatelje pri Fari. Lepo je videti, ko si ljudje vsaj enkrat na leto vzamejo čas za dušo. To je sporočilo današnjega dne,« se je razgovoril Marko. Ne le pri Fari, prešerno je bilo tudi po kostelskih vaseh, kjer so se mize šibile pod težo mesnih in zelenjavnih priboljškov, daleč sta odmevala smeh brezskrbnih jedcev in pivcev in otroški direndaj.Še bolj židano pa je bilo v popoldanskih urah, ko so se na odru, ob stojnicah kostevskega sejma, zvrstile glasbene skupine. Prvi so ozračje prevetrili člani domače zasedbe Dupljak, nato so vzdušje pričarali člani narodno-zabavnega ansambla Topliška pomlad, dvodnevno rajanje pa je sklenila klapa Rišpet.