Korošice bodo spekle 66 metrov štrudlja

Že 66. koroški turistični teden bo vse do 21. avgusta ponudil vrsto prireditev, na katerih organizatorji pričakujejo več tisoč obiskovalcev, največ na sejemski dan 15. avgusta. Del dogajanja bosta odprtje nove ferate in 40. maraton kralja Matjaža. »Program je pester in poln, menim, da bomo imeli krajanom in drugim obiskovalcem kaj pokazati,« je dejal predsednik Turističnega društva Črna Jani Hercog. V Črni sicer deluje pol stota različnih društev in večina se jih je odzvala pri izvedbi programa največje večdnevne prireditve v občini, ki je glede na tradicijo – izvedli je niso le v koronskem letu 2020 – ena najstarejših tovrstnih v Sloveniji. Spet bo pestro od konca tedna. V soboto bo 40. maraton kralja Matjaža, ki se mu v Črni po besedah županje Romane Lesjak kljub pestri ponudbi tekaških prireditev v državi ne želijo odpovedati. Na ogled bodo postavili klekljarsko razstavo in planinsko razstavo z naslovom Korajža je ženskega spola. Gospodinje iz Žerjava pa bodo v nedeljo spekle 66 metrov jabolčnega zavitka. V Črni bo potekala tudi kmečka povorka, teden dni kasneje pa mednarodno srečanje folklornih skupin. Na praznik Marijinega vnebovzetja pa bo potekal kramarski sejem, osrednji dogodek, ki ga po navadi obišče do 10.000 ljudi. Obljubljajo tudi veliko dogodkov, posvečenih otrokom.

Dogajanje vse dni turističnega tedna dopolnjujejo koncerti različnih prepoznavnih glasbenih zasedb in zabavni dogodki za vse generacije.

Za gradnjo nove ferate, za katero je občina namenila 70.000 evrov, so se v Črni odločili po zelo dobrem obisku pred enim letom odprte ferate Mučevo. FOTO: Boris Keber

Novost turističnega tedna so prireditve po Solzni dolini, kjer se bodo zabavnega dogajanja iz preteklosti spominjali v retro stilu. Spomnili se bodo 60-letnice domačega Nogometnega kluba Peca, prihodnji teden pa bodo v Žerjavu odkrili spominsko ploščo skladatelju Mojmirju Sepetu, ki je bil rojen v bližnji Jazbini. Proti zaključku pestre prireditve se bodo pri planinski koči na Grohatu vnovič srečali občani sosednjih občin Črne in Solčave, odprli pa bodo novo zavarovano plezalno pot oz. ferato, ki bo obiskovalce vodila iz Črne do starta jeklenice za adrenalinske spuste Olimpline, saj se Črna po besedah županje razvija v gorsko-turistično destinacijo. Poskrbljeno bo tudi za lačne želodce, saj bodo okoliške kmetije javnosti predstavile avtohtone koroške jedi, recepte zanje pa strnile v knjižici Črjanska košta.