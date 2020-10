Koronavirus se še naprej hitro širi, okuženih precej zdravstvenih delavcev

VDC Idrija tudi z okužbami



Preberite še:



V Celju 19 okuženih zdravstvenih delavcev

Strokovna direktorica šempetrske bolnišniceje za STA potrdila, da je ena od strokovnih sodelavk v soboto zbolela za covidom-19. Testi pri vseh, ki so bili z njo v tesnem stiku, so okužbo potrdili še pri treh. Danes so testirali še 60 zaposlenih, rezultate pričakujejo v sredo zjutraj.Okuženi strokovni delavci niso kazali znakov okužbe, poslali so jih v karanteno. Med danes testiranimi pa bi lahko odkrili še kakšno okužbo. Po besedah direktorice prihajajo z različnih oddelkov v bolnišnici.Kot je dodala, za zdaj še nimajo težav z zagotavljanjem medicinskega osebja na oddelkih, kjer so odkrili okužbo pri zaposlenih. Drevi sicer v šempetrski bolnišnici odpirajo prenovljeni oddelek za bolnike s covidom-19.V petek so okužbe odkrili tudi v Varstveno delovnem centru (VDC) Idrija, zato so v soboto za tamkajšnje uporabnike in zaposlene organizirali izredno testiranje; opravili so ga pri 23 uporabnikih in vseh zaposlenih. Pozitivnih je bilo devet uporabnikov in pet zaposlenih.Kot je povedala direktorica VDC Idrija Maja Velikajne, bo po priporočilih epidemiologa idrijski varstveno-delovni center zaprt do 17. oktobra. V tem času bi se tudi pri morebitnih okuženih lahko še razvili znaki bolezni, zato so vsi ostali doma.Na oddelku za infekcijske bolezni in vročinska stanja celjske bolnišnice je z novim koronavirusom okuženih 16 medicinskih sester in trije zdravniki. Vsi tvegani stiki okuženih so bili v skladu s protokolom testirani. Razlogov za okužbo pa je več.Slovenska vlada sicer na kriznem sestanku zaseda že od 17. ure, vprašanje je, ali bo že danes sprejela nove ukrepe. Kot so v teh dneh poudarjali strokovnjaki, je nov paket zaostrenih ukrepov neizbežen