Velikonočni in prvomajski prazniki bodo dobro napolnili hotele slovenskih turističnih središč. S sproščanjem epidemioloških ukrepov letos poleg domačih gostov pričakujejo tudi tuje, zlasti iz bližnjih držav, vse več pa je tudi Slovencev, ki so se sprostili in že komaj čakajo, da kam gredo. V številnih evropskih državah so pred prazniki ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa zrahljani, ponekod so odpravljeni celo pogoji za prestop meje. Pred potjo pa je seveda dobro vedeti, kateri ukrepi vendarle veljajo in koliko bodo vplivali na potovalno izkušnjo, četudi le ob obisku sorodnika v ...