Prihaja čas, ko škofije objavljajo, kateri župniki bodo od 1. avgusta delovali v novi fari. Vse premestitve so znane, tudi tiste v koprski škofiji (letos praznuje 1500 let od umestitve prvega škofa Nazarija), pod katere se je podpisal škof Jurij Bizjak. Sprememb bo deležnih kar 32 duhovnikov. Pozorno oko bralca pa opazi, da je župnik Andrej Vončina razrešen službe župnika župnije Podgrad in suspendiran. Duhovnik Vončina je star 40 let, sprva je živel v Novi Gorici in Prvačini. V letih 2009 in 2010 je diakon v Sežani, potem pa kaplan v Tolminu in Novi Gorici, v nadaljevanju je bil še duhovnik ...