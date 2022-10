Konec vremenskega razvajanja? Takšno vreme nas čaka

V četrtek bo zjutraj v notranjosti pretežno oblačno, več jasnine bo na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja. Čez dan se bo delno razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, na Primorskem v krajih z burjo okoli 13, najvišje dnevne od 15 do 18, na Primorskem do 23 °C.

V petek bo zmerno do pretežno oblačno, jutro bo po nekaterih nižinah megleno. Pihati bo začel jugozahodnik.

V soboto bo večinoma oblačno, na zahodu bo že zjutraj deževalo, dež pa se bo čez dan razširil na večji del države. Ob morju bo pihal jugo. V prihodnjih dneh pa prihaja pošiljka dežja, v začetku prihodnjega tedna bodo državo zajele padavine, tudi temperature bodo nekoliko padle.

Je konec babjega poletja?

Uresničuje se dolgoročna vremenska napoved za jesen, saj so po večini Evrope skoraj nadpovprečne temperature. Takšno vreme naj bi se po krajši deževni epizodi nadaljevalo tudi v teden t. i. krompirjevih počtnic.

Temperature bodo ostale nad sicer povprečnimi, napovedujeta člana AccuWeatherjeve mednarodne skupine na prognoze Tyler Roys in Alan Reppert.