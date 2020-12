Po vstopu v 2021 vrnitev otrok v šolo: tukaj so predvideni datumi

Kmalu po vstopu v novo leto 2021 naj bi otroci prve triade znova sedli v šolske klopi. Kot smo poročali, bodo v ponedeljek, 4. januarja, testirali zaposleni v zavodih in osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami, za njimi pa tudi učitelji in drugi zaposleni , ki bodo izvajali izobraževanje v prvem triletju.Kot poroča 24ur pa naj bi se nato otroci prve triade vrnili v šolske klopi v sredo, 6. januarja, otroci do 5. razreda, naj bi se v šole vrnili 13. januarja, teden dni kasneje pa še ostali osnovnošolci.Sicer pa je ministrica za šolstvov ponedeljek dejala, da bo o tem vlada odločala v sredo zvečer, odločitev pa bo odvisna od epidemioloških razmer. Torej naj bi javnost in šole odločitev izvedeli najkasneje v četrtek dopoldan.V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 testov, ki so potrdili 1957 okužb z novim koronavirusom. Delež p ozitivnih testov je tako znašal 18,2 odstotka oz. za osem odstotnih točk manj kot dan prej, ko je bilo 1976 testov. Hospitaliziranih je 1170 bolnikov s covidom 19.