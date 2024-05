Domačin streljal v trgovini in v družinski hiši: Motiva nam še vedno ni uspelo potrditi

Kot smo poročali je v eni od trgovin v vasi Gorjansko na območju policijske postaje Sežana 15. maja okoli 15. ure prišlo do streljanja. Policisti so ugotovili, da je strelno orožje uporabil 50-letni domačin, na srečo pa pri tem ni bil nihče poškodovan. Storilca so po dobrih dveh urah in še nekaj izstreljenih nabojih prijeli in zanj odredili pridržanje .

Kaj se je zgodilo?

Kot so sporočili iz Policijske uprave Koper, je osumljeni nekaj pred 15. uro vstopil v trgovino, kjer sta bili ob prodajalki prisotni še dve osebi, tam kričal, zatem pa v strop izstrelil en naboj z dolgocevnim orožjem (šibrovko).

Osumljeni je nato zapustil trgovino, pred njo ponovno izstrelil naboj v avtomat za napitke, sedel v osebno vozilo in se odpeljal proti stanovanjski hiši v vasi Gorjansko, kjer je repetiral puško in nasilno odprl vrata. Pri tem je članom družine grozil in v hiši še enkrat ustrelil. Ponovno je kraj zapustil in se odpeljal proti svojemu domu, kjer se je zaprl v hišo.

Policisti so zavarovali kraj, kamor so napotili policijskega pogajalca. Po več kot polurni uspešni telefonski komunikaciji je 50-letnik sam prišel pred hišo in se okoli 17.30 predal policistom.

V izjavi za medije na koprski policijski postaji je pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Koper Dejan Grandič pojasnil, da so določeni oškodovanci sorodstveno povezani z osumljencem. Druge povezave med storilcem, trgovino in stanovanjem, v katerem je streljal, policisti še proučujejo.

Spora pred dejanjem ni bilo

S PU Koper so danes sporočili, da so po zaslišanju za 50-letnika odredili pripor. »Obenem vas obveščamo, da z zbiranjem obvestil in dokazov nadaljujemo, saj še vedno nismo uspeli potrditi motiva za izvršitev kaznivega dejanja. Ugotovljeno je bilo namreč, da pred dejanjem osumljeni ni prišel v spor z nikomer.«