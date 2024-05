Martin Golob in David Zupančič združila moči (Suzy)

V prepolni Festivalni dvorani so za dober namen združili moči založbi Mladinska knjiga in Družina in dva najuspešnejša, najbolj brana in priljubljena avtorja, zdravnik David Zupančič in duhovnik Martin Golob. Zbrana sredstva so namenili Junakom 3. nadstropja, društvu staršev otrok, obolelih za rakom.

Dogajanje je popestril še nastop Eve Boto s kitaristom. FOTO: Žiga Živulović jr.

Martin se je na začetku zahvalil, da je lahko del te lepe zgodbe. »Na neki način imam zelo malo miru. Imam zanimiv tempo življenja, veliko ljudi pride potrkat na moja vrata. In vendar imam veliko miru. Mir imam v srcu,« je dejal in dodal: »Najbolj miren sem, kadar sem z ljudmi. Najsrečnejši sem, ko sem duhovnik med svojimi farani. Za mir v mojem srcu so zelo pomembni urejeni odnosi.«

Temu je pritrdil tudi David: »Za mirno življenje je odnos do sebe enako pomemben kot odnosi z drugimi. A moraš razširiti perspektivo, tako da ne vidiš samo sebe.« Ob tem je poudaril dobrodelnost: »Po raziskavah je prav radodarnost četrta psihološka univerzala, njen stranski produkt pa je dobro počutje.«