Astrologinja Lenka: Tu se ne moremo izgovarjati, da niste hoteli

Dan se začne z Luno v Tehtnici in Soncem na zadnji 29. stopinji Bika. Storjeno je bilo vse, kar se je dalo in je marsikaj znal materializirati, priložnosti pa je bilo veliko, še posebej, ker je k temu prispeval tudi Jupiter, ki je tu še nekaj dni. Do 15. ure torej ni priporočljivo ničesar začeti, saj zadnja stopinja ne prinaša veliko obljubljajočega obstoja in uspeha.

Okrog 15. ure se Sonce dokončno premakne v znamenje dvojčkov, prvo človeško znamenje, kjer razmišljamo, razmišljamo in ustvarjamo. Tu se popolnoma zavestno in odgovorno o vsem odločamo sami, kaj so naši nameni in kaj bomo nekomu predvsem povedali, je povsem naša odločitev. Tu se ne moremo izgovarjati, nisem hotel, ker se vse dela odkrito in zavestno načrtno.

Dvojček odpira naš občutek radovednosti, igrivosti, za vsa jezikovna znanja, od učenja vseh jezikov do vseh vrst komunikacije. Zato je to tudi znak za vsa dela, kjer je nujna uporaba jezika. So površni in pogosto ne dokončajo začetega, a zato niso škodoželjni, v sebi ne zadržijo ničesar šibkega. Takoj preidejo na drugo temo ali na drugo osebo. Veliko govorijo, včasih preveč, samo zato, da bi o nečem ali nekomu nekaj povedali, pa četudi to nima pomena in teže. Pomembno jim je, da se družijo, zabavajo in čim več smejijo. Mesto jih ne drži, zato so ves čas v nekem gibanju. In zato je najbolje, da izberejo takšna delovna mesta, kjer se nenehno gibljejo ali pogovarjajo. So zelo spretni pri vseh ročnih in rokodelskih delih. Radi berejo, se učijo vse življenje, saj je to njihova duhovna hrana. In na njihovo srečo so vedno videti mladostni, menda zato, ker so takšni po srcu.

Astrološka karta.

Danes je ponedeljek, dan Lune, ki je v znamenju tehtnice in ne dela aspektov z nobenim planetom. Poskušal nam dati odmor in nam dati nekaj časa za razmislek o tem, kaj se dogaja v odnosih in odnosih. Povedati čim manj o vsem ali pa vsaj biti brez velikih načrtov, vprašanj, brez obremenjevanja in opozarjanja na to področje.

Vesel sončni povratek Dvojčka.