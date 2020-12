Zadnje številke okužb: spodbudna novica

Manj hospitaliziranih na oddelkih za covid

‘Necepilce‘ bodo registrirali

Španija namerava vse državljane, ki bodo zavračali cepljenju proti covidu 19, uvrstiti v poseben register, je v ponedeljek napovedal minister za zdravje Salvador Illa za televizijo La Sexta. Pojasnil je, da bodo vsi državljani prejeli vabilo na prostovoljno cepljenje, kdor se ne bo odzval, pa bo registriran.



Minister je zagotovil, da register ne bo javen in da bodo zelo dosledni glede varovanja podatkov. Bodo pa podatki v registru na voljo drugim evropskim partnerjem.



Španija je tako kot večina preostalih držav članic EU v nedeljo sprožila kampanjo cepljenja proti covidu 19. Madrid pričakuje, da bodo v prihodnjih treh mesecih prejeli okoli 4,6 milijona odmerkov cepiva. Pričakujejo, da bi lahko z naknadnimi pošiljkami do sredine prihodnjega leta cepili že večji del prebivalstva.



Španija je ena najbolj prizadetih v pandemiji. Do sedaj je za covidom 19 umrlo več kot 50.000 ljudi, od tega 298 v ponedeljek. V zadnjem tednu so na 100.000 prebivalcev potrdili 107 novih okužb z novim koronavirusom.



STA

V Sloveniji so v ponedeljek opravili 10.750 testov, ki so potrdili 1957 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je tako znašal 18,2 odstotka oz. za osem odstotnih točk manj kot dan prej, ko je bilo 1976 testov.Po podatkih Covida 19 Sledilnika so v ponedeljek opravili 5677 PCR-testov in z njimi potrdili 1549 okužb. Delež pozitivnih PCR-testov je tako znašal 27,3 odstotka oziroma 2,3 odstotne točke manj kot v nedeljo. Opravili so tudi 5073 hitrih antigenskih testov (HAT), med katerimi jih je bilo pozitivnih 408 oziroma 8 odstotkov (0,3 odstotne točke več kot dan prej).Hospitaliziranih je 1170 bolnikov s covidom 19 (v nedeljo 1221), 198 oziroma devet manj kot v nedeljo na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili 157 oseb. Umrlo je 36 ljudi, šest več kot dan prej, skupaj pa že 2631.Povečalo se je število aktivnih primerov za 2,3 odstotka na 18.965, kažejo podatki n Covid 19 Sledilniku. Po podatkih vlade pa se je sedemdnevno povprečje potrjenih okužb zmanjšalo na 1282, 14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev pa se je zmanjšala na 879.