Končno dobre novice: toliko okužb je bilo potrjenih v četrtek

V četrtek so s PCR-testi testirali 3808 oseb, s hitrimi antigenskimi testi pa 103.514 in skupno potrdili 11.668 okužb. Po ocenah NIJZ je v državi trenutno 194.969 aktivnih primerov. To pomeni, da se je število aktivnih primerov okužb v četrtek v primerjavi z dnem prej zvišalo za 1883.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov, ki trenutno znaša 14.381, je v primerjavi s predhodnim dnem nižje za 730. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev znaša 9251, kar je 90 več kot dan prej.

V sredo je bilo s HAG- in PCR-testi potrjenih 16.654 primerov. V bolnišnicah se je zaradi covida zdravilo 533 oseb in 385 s covidom. Od tega je bilo na intenzivnih oddelkih 108 covidnih bolnikov in 16 bolnikov s covidom.

Številke potrjujejo napovedi Matjaž Leskovar z IJS, ki meni, da smo vrh v tem valu že dosegli in da bo krivulja začela vse hitreje upadati. Leskovar celo ocenjuje, da vrha epidemije na covidnih intenzivnih oddelkih v petem valu sploh ne bomo dosegli, vrh na navadnih oddelkih pa pričakuje čez približno teden dni.

Da se zaradi visoke stopnje precepljenosti in prevladujoče blažje različice koronavirusa bliža konec epidemije v Evropi, napoveduje tudi direktor SZO Hans Kluge.