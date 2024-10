Kompas na robu finančne krize: odpuščajo delavce in zapirajo poslovalnice

Največjo turistično agencijo na slovenskem trgu, Kompas, je v zadnjih mesecih zapustilo več vodstvenih delavcev, v kratkem pa naj bi odpustili več deset zaposlenih, poroča časnik Dnevnik. O odpuščanjih so že obvestili Zavod RS za zaposlovanje, tam so te informacije potrdili.

Finančne težave in prestrukturiranje podjetja

Finančno stanje družbe Kompas je slabo in kaže znake dolgotrajne insolventnosti. Vodstvo pod vodstvom Lovorka Mamića je zato sprejelo ukrepe prestrukturiranja v skladu z zakonom o finančnem poslovanju in insolvenčnosti. Ti ukrepi vključujejo zmanjšanje števila zaposlenih ter možnost zapiranja nedonosnih poslovnih segmentov, kar bi vodilo v zmanjšanje stroškov.

Na Zavodu RS za zaposlovanje so potrdili, da jih je Kompas 22. avgusta obvestil o postopku ugotavljanja presežnih delavcev. Zavod v takšnih primerih običajno ponudi pomoč pri informiranju zaposlenih o storitvah zavoda in možnih ukrepih za iskanje novih zaposlitev.

Izselitev iz poslovnih prostorov in zapiranje poslovalnic

Kompas naj bi se v kratkem izselil iz najetih prostorov v poslovni stavbi Addiko Bank v Ljubljani, poleg tega pa namerava zapreti nekaj turističnih poslovalnic po Sloveniji. Koliko poslovalnic bodo zaprli, v družbi niso želeli komentirati.

V prvi polovici letošnjega leta je družba Kompas ustvarila 2,5 milijona evrov izgube, skupina Kompas pa 3,8 milijona evrov. Poslovanje so v družbi opredelili kot normalno za turistični sektor, čeprav so negativni rezultati vztrajali tudi v juliju in avgustu, v sicer najbolj donosnih mesecih za turizem.

Operativni izzivi in likvidnostne težave

Izguba v poletnih mesecih je bila pojasnjena s težavami, povezanimi s čarterskim partnerjem, zaradi česar so bili odpovedani nekateri leti in potovanja. Te težave so povzročile dodatne stroške in povečale likvidnostno breme podjetja. Lastnik je zato zagotovil dodatna likvidnostna sredstva v višini milijona evrov, kar je omogočilo kratkoročno finančno stabilnost.

Kompas je v lasti družbe Special Sits General Partner II iz Luksemburga, katere lastniki so različne pravne in fizične osebe. Polovični delež družbe obvladujejo William Twyman Comfort III., njegov sorodnik William Twyman Comfort IV. ter podjetje Natasha Investment z Bermudov.

Poslovanje v preteklosti in prihodkovna rast

Do leta 2006 je bil Kompas v slovenski lasti, nato pa je prešel pod hrvaško družbo Adriatica.net. Po njenem stečaju je Kompas večkrat menjal lastnike. Lansko leto je podjetje prihodke od prodaje povečalo za 48 odstotkov na 62,65 milijona evrov, vendar je kljub temu poslovalo z izgubo iz poslovanja, ki se je medletno povečala za 50 odstotkov.

Uspehi in izzivi skupine Kompas

Skupina Kompas je lani povečala čiste prihodke od prodaje za tretjino na 143,3 milijona evrov. Kljub temu je izid iz poslovanja upadel na zgolj 66.000 evrov, čeprav je čisti dobiček narasel na 2,25 milijona evrov.