Koliko več nas stanejo ministrstva Roberta Goloba (primerjava z vlado Janeza Janše)

Slovensko vlado, ki jo vodi Robert Golob, predstavlja 20 ministrov, od tega je eden brez resorja. To so trije več, kot jih je bilo v vladi Janeza Janše. Opozicija oziroma SDS je ob nastopu aktualne vlade to skušala preprečiti z referendumom. Vztrajali so, da bo to pomenilo višje stroške in breme za davkoplačevalce, poleg tega,da je potrebna vitka vlada, ki bo delala hitreje in učinkoviteje.

Golobovi so takrat vztrajali, da ne bo novih stroškov (nova ministrstva naj bi delala znotraj že obstoječih finančnih okvirov), saj da bodo zaposlene prerazporejali tja, kjer jih bodo potrebovali. Lanskega maja so nam na vse to iz Gibanja Svoboda odgovorili: »Glede na številne nove zaposlitve sedanje vlade tik pred iztekom mandata in glede na dejstvo, da je v iztekajočem mandatu vlada povečala število kabinetnih zaposlitev, je skrb, da bi nova vlada bistveno povečala stroške za javno upravo, odveč.«

Kakšna pa so dejstva?

Kako smo prišli do podatkov

Podatke o plačah smo skušali pridobiti iz javno dostopnega spletnega Portala plač. A v njem nekaterih proračunskih uporabnikov, ki že obstajajo, nismo našli, medtem ko so bili nekateri podvojeni (s starim in novim imenom). Zato smo prosili, da nam jih posreduje ministrstvo za javno upravo.

Podvojitve so pojasnili takole: »Nekateri proračunski uporabniki so v marcu 2023, kot tudi še v aprilu 2023, "podvojeni", kot stari in novi, ker vsi zaposleni niso še prešli iz starih na nova delovna mesta (pogodbe o zaposlitvi). Torej je evidenca starih in novih proračunskih uporabnikov posledica prehoda vseh zaposlenih iz starih proračunskih uporabnikov na nova delovna mesta pri novih proračunskih uporabnikih.«

Priložili so nam podatke o bruto plačah in številu zaposlenih, in sicer za april 2022, ko je bil premier še Janša, in april 2023, ko je vlado vodil Golob. Ker so bile v tabelaričnem zapisu, smo lahko preprosto sešteli postavke po posameznih proračunskih uporabnikih in ugotovili, da vseh 20 ministrstev v vladi Roberta Goloba davkoplačevalce stane mesečno, če lahko posplošimo na podlagi aprila, skoraj 75 milijonov evrov. V času vlade Janeza Janše so davkoplačevalce stala 67,5 milijona ali 7,5 milijona manj. Na letni ravni to pomeni kar 90 milijonov več.

A ni vse tako črno in belo.

Kako pojasnjujejo številke

Ministrstvo, ki nam je posredovalo podatke, je k številkam pripisalo: »Menimo, da podatki, ki so zajeti v preglednici, ne odražajo povsem ocene o tem, "koliko stane posamezno ministrstvo", saj bi zagotovo morali upoštevati še druge parametre.« Zagotovo je eden ta, da so se od lani pa do letos plače javnim uslužbencem zvišale za okoli osem odstotkov.

Ni nam preostalo drugega, kot da povečamo bruto plače ministrstev iz Janševega vodenja vlade za osem odstotkov. Rezultat je 72,9 milijona evrov, kar je še vedno 2,1 milijon manj od zneska, kolikor ministrstva stanejo v času vlade Roberta Goloba. Na letni ravni to nanese dobrih 25 milijonov več.

Dodali so še, »da se je v okviru reorganizacije vlade večinoma premeščalo zaposlene iz enih organov v druge, zato do dodatnih stroškov ni prišlo, število delovnih mest v Skupnem kadrovskem načrtu pa je ostalo enako«. Ko seštejemo vse zaposlene po ministrstvih, zaznamo blago rast in sicer plačo izplačajo 107 zaposlenim več (okrepitev števila zaposlenih iz 28.176 na 28.283).

