Koliko ljudi danes pri nas umre s covidom in koliko se jih še cepi? Podatki vas bodo presenetili

Pred leti je bil covid-19 prva tema povsod po svetu. Danes ni več. Marsikdo danes komaj da še pomisli, da je med nami virus SARS-CoV-2. A je še vedno. V zadnjem obdobju število potrjenih oseb s covid-19 pri nas narašča. Do konca julija je bilo zabeleženih tudi več deset smrti ljudi z boleznijo covid-19.

Kot so nam dejali na NIJZ, skupina EPISARI na Centru za nalezljive bolezni na tedenski ravni spremlja covid-19 v bolnišnicah. Med drugim spremlja tudi število umrlih oseb, ki so bile v bolnišnico sprejete zaradi resne akutne okužbe dihal in pri katerih je bil ob sprejemu v bolnišnico potrjen covid-19. Kot pravijo na NIJZ, so jim bolnišnice sporočile podatek o skupno 42. umrlih letos zaradi resne akutne okužbe dihal. Največ teh je umrlo v začetku leta. Od 1. do 28. januarja jih je umrlo trideset, od 29. januarja do 3. marca devet, od 4. marca do 31. marca dva, od 1. aprila do 30. junija pa eden.

Več zanimanja za cepljenje proti gripi

Zanimanja za cepljenje proti covidu je danes neprimerno manj, kot ga je bilo v času pandemije. Na spletni strani NIJZ lahko vidimo statistiko cepljenj za sezono 2023/2024. Največ ljudi se je proti covidu-19 cepilo jeseni, natančneje v 42. in 43. tednu lanskega leta (5.658 oziroma 5.771), v naslednjih tednih se jih je manj. V letošnjih poletnih mesecih pa je bilo takšnih, ki so se cepili proti covid-19, bore malo. Na teden se ji je cepilo deset ali manj.

S hitrimi testi se je srečalo ogromno ljudi. FOTO: Michele Ursi Getty Images

Gledano po starostnih skupinah je bilo med cepljenimi največ tistih, ki so stari 80 let ali več (9,1 %), nekoliko manj je bilo tistih, starih od 70 do 79 (6,4 %), in še manj tistih, starih od 60 do 69 (2,9 %). Največji delež cepljenih je iz koroške statistične regije (2,4 %), najmanj pa jih je iz jugovzhodne Slovenije (1,3 %).

Podatki na spletni strani NIJZ kažejo, da je bilo v sezoni 2023/2024 precej več zanimanja za cepljenje proti gripi kot za cepljenje proti covid-19. V prej omenjenima 42. in 43. tednu lanskega leta se jih je na primer proti gripi cepilo 18.348 oziroma 18.136.

Okužbe naraščajo

Podatki NIJZ kažejo, da v zadnjem obdobju število potrjenih oseb s covid-19 pri nas narašča. V zadnjem merjenem tednu (29.) so potrdili 98 okužb s SARS-CoV-2. V tednu pred tem 82, še en teden nazaj pa 56.

Sodeč po njihovih merjenjih je ta hip pri nas najbolj razširjena različica BA.2.86, ki je poznana tudi kot Pirola. Zaradi te različice so bili strokovnjaki pred časom zaskrbljeni. Ko so jo prvič identificirali, se je zdelo, da se bistveno razlikuje od drugih različic, so pred časom pisali v CDD. Ta različica ima 34 mutacij več kot različica BA.2. Glede na pretekli razvoj dogajanj pa lahko pričakujemo, da bo trenutno prevladujočo različico pri nas prej ali slej nadomestila kakšna nova.