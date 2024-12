Ko pritisne mraz: skrb za živali pozimi ni enaka kot poleti

Pozimi se temperatura lahko spusti pod ledišče. Zato je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pozvala vse lastnike in skrbnike živali k njihovi primerni oskrbi.

Zimske temperature v Sloveniji se običajno gibljejo od 0 do 5 stopinj Celzija, kar pomeni, da gre za razmere, ki so ugodne za prezimovanje živali na prostem.

30 % MAČJIH mladičev preživi zimo.

Večina rejnih živali je na nizke temperature namreč dobro prilagojena in jih prenaša lažje kot poletno vročino. Odraslim konjem, kravam in ovcam zraste pozimi gostejša dlaka in deluje kot naravna izolacija.

Hlevi morajo biti pozimi zračni in čisti. V zaprtih hlevih se ustvarjata previsoka vlaga in prevelika koncentracija plinov, ki povzročajo obolenje dihal, na mokrih in umazanih tleh pa se ustvarjajo pogoji za vnetje parkljev in kopit.

Prezimovanje na prostem

Vse pogostejši način reje je prezimovanje pašnih živali na prostem. »Če je pravilno izvedeno, ne pomeni prav nobenega tveganja za dobro živali,« sporočajo z UVHVVR.

Prednosti ustreznega prezimovanja na prostem so tudi večja odpornost živali, bolj donosna prireja mesa in ugodnejši vplivi na zdravje gibalnih organov. Pomembno pa je, da imajo živali, ki zimo preživljajo zunaj, na voljo zavetje in suh prostor za počitek. Pred mrazom je treba dodatno zaščititi mladiče, starejše in bolne, ki težje ohranjajo telesno temperaturo.

Če je pravilno izvedena, prosta reja pozimi ne pomeni prav nobenega tveganja za dobro živali!

Zelo pomembno je tudi, da so živali v začetku zime v dobri telesni kondiciji. Potreba po energiji se vsem pašnim živalim v zelo mrzlih dneh poveča za od 15 do 20 odstotkov. Takrat pojedo več krme, da si zagotovijo dovolj energije za vzdrževanje telesne temperature. Tako kot vse leto pa velja, da mora biti zagotovljena pitna voda, in ker lahko zamrzne, »je treba njeno ustreznost preveriti večkrat na dan«, dodajajo na UVHVVR.

Za pašne živali postanejo ekstremne šele temperature pod –10 stopinj Celzija; tedaj je pomembna dodatna zaščita pred mrazom, vetrom in padavinami, priporočljivo je tudi suho mesto za počitek, še najbolje v zaprtih prostorih. V obdobju hudega mraza je še posebno pomembno, da so živali čiste in suhe, saj mokra in z blatom prekrita dlaka zelo zmanjšuje izolacijsko sposobnost.

Občutljivi ljubljenčki

Nikakor ne smemo pozabiti niti na hišne živali. Če je temperatura tudi podnevi pod lediščem, je treba psom in mačkam omogočiti počitek v zaprtih prostorih s suhim ležiščem.

Pasje ute so pri temperaturah pod –10 °C primerne le še za nekatere pasme z zelo gosto dlako, kot so novofundlandci, aljaški malamuti, samojedi ... Najprimernejše so dobro izolirane večprekatne ute, ki pa ne smejo biti izpostavljene prepihu in vetru, tudi ležišče v njih naj bo iz ustreznega materiala. Hišne živali, ki pozimi bivajo zunaj, potrebujejo dodatno energijo za vzdrževanje telesne temperature. V hladnem obdobju naj imajo zato na voljo nekoliko večje količine kalorične hrane.

Za kratkodlake pse, male družne pse in hrte je zunanja namestitev v zimskih temperaturah okoli ledišča povsem neprimerna.

Psičke z mladiči in bolni psi morajo bivati v prostoru, v katerem temperatura ne sme biti nižja od 20 stopinj Celzija. Za kratkodlake pse, male družne pse in hrte pa je zunanja namestitev v zimskih temperaturah okoli ledišča povsem neprimerna.

Za pse, ki bivajo v notranjih prostorih, v hladnem vremenu svetujejo uporabo zaščitnih oblačil.

Za pse, ki bivajo v notranjih prostorih, se za sprehode v hladnem vremenu svetuje uporaba zaščitnih oblačil, ki prekrijejo izpostavljene dele, na katerih se pes hitro ohlaja. Če se s psom pozimi sprehajate po ulicah, ki so posute s soljo, mu je treba po vrnitvi domov umiti tačke, saj jim lahko sol poškoduje blazinice.

Ne smemo pozabiti na zunanje mačke. Po nekaterih podatkih zimo preživi le 30 odstotkov mačjih mladičev, starih do dva meseca, in le polovica mačk do starosti dveh let. Za zunanje mačke in pse so dobra izbira briketi, saj ne zmrznejo. Voda pač, zato jo je treba večkrat na dan preveriti in po potrebi zamenjati.