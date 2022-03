Ko kamere ugasnejo: Hojs osamljen obstal, izločen tudi Mesec (FOTO)

V času predvolilnih soočenj je dogajanje vroče pred in za kamerami. Gledalčevo oko pa ne vidi dogajanja, ko so na sporedu oglasi oziroma po koncu volilnih soočenj. Takrat se ozračje umiri ali pa se pokažejo prava razmerja med akterji političnih strank.

V studiu so se soočili predsedniki strank SDS, Gibanja Svoboda, SD, Levice, NSi, LMŠ, SAB in Povežimo Slovenijo. Predsednik vlade Janez Janša je odpotoval v Zagreb, namesto njega je zato prišel podpredsednik SDS Aleš Hojs. Slednji je potem, ko so kamere ugasnile, obstal za govorniškim odrom, nekaj metrov stran pa je bil Luka Mesec (Levica), ki so ga očitno ostali izločili iz debatnega kroga.

Osamljena Hojs in Mesec. FOTO: Anže Božič, Pop TV

Pomenljiv pa je bil krog, ki se je ob ugasnjenih kamerah zapletel v pogovor. Tanja Fajon (SD), Alenka Bratušek (SAB), Robert Golob (Povežimo Slovenijo) in Marjan Šarec (LMŠ) so se očitno usklajevali pred nadaljevanjem soočenja in imeli kaj povedati.

Pri četverici Kulovcev in Goloba je opazno umanjkanje Luke Mesca, od katerega se zaradi nedavnih stališč Levice (npr. blatenje Boscarola, izstop iz Nata, provociranja Kordiša ali programskem zapisu, po katerem bodo podržavili zasebno premoženje podjetnikov in večjih kmetov) zdaj že javno oddaljujejo nekateri Kulovci. Gre pri četverici za snovanje novega koalicijskega partnerstva, se sprašujejo analitiki?