Gole noge Fajonove pokukale izza govorniškega odra (FOTO)

Volilna bitka se je začela in predsedniki strank, ki jih javnomnenjske raziskave uvrščajo najbolje, so se pomerili na soočenju na Pop TV. V studio so povabili predsednike strank SDS, Gibanja Svoboda, Socialnih demokratov, Levice, Nove Slovenije, LMŠ, SAB in Povežimo Slovenijo. Predsednik vlade Janez Janša je odpotoval v Zagreb, namesto njega je zato prišel podpredsednik SDS Aleš Hojs.

Dogajanje pred in za kamerami spremljamo tudi na naši spletni strani in budno oko gledalca je opazilo vsako malenkost. Marsikdo ni mogel spregledati nog predsednice stranke SD Tanje Fajon, ki jih je pokazala za govorniškim odrom.

Tanja Fajon. FOTO: Pop TV, zaslonski posnetek

Fajonova je sicer zagreta rekreativna športnica. Najraje se odpravi na kolesarjenje v naravi ali v bližnje hribe, ki jih v Sloveniji ne manjka.