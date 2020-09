Knežje mesto zavrteli v srednji vek

Barbara Suša kot Alica na razstavi cvetja v Arboretumu Volčji Potok FOTO: Joži Gabrijelčič

Viteza Gledališke skupine viteza Gašperja Lambergarja, Aljoša in Klemen Vrabec FOTO: Joži Gabrijelčič

KUD Galiarda se je sprehodilo tudi po ulicah Celja. FOTO: Joži Gabrijelčič

Za Kulturno-umetniškim društvom Galiarda Celje je pester mesec. Njihova srednjeveška plesna skupina, ki se že devetnajst let ukvarja z obujanjem starinske glasbe in plesov, se v zadnjem času loteva veliko različnih stvari in je prisotna na zelo zanimivih dogodkih. Vse to z enim samim ciljem, da ohranijo obstoj in nadaljujejo svoje poslanstvo ter širijo zgodovino in umetnost med ljudi.»V zadnjem mesecu smo sodelovali tudi na svečanem odprtju razstave cvetja v Arboretumu Volčji Potok, kjer je njihov umetniški vodjaizjemno domiselno okrasil svoj šotor in ga poimenoval Alica v čudežnem Arboretumu. Člani Galiarde pa smo s svojimi oblekami in plesom popestrili dogajanje,« nam pove predsednica društva Galiarda, ki se je tudi sama oblekla v čudovito modro obleko, v kateri je bila videti kot Alica. Prav tako so bili člani Galiarde prisotni na različnih kulturnih dogodkih v Celju – knežjem mestu, kjer koli se pojavijo v svojih oblačilih, pa so deležni občudovanja.Predstavili so se umetnikom Umetniške četrti v atriju krčme Tamkovčeri in se v povorki sprehodili skozi mesto. Prav tako so bili častni gostje na športni prireditvi Ultra trail Savinja v Celju, tam so zaplesali številnim športnikom pred startom. »Vsak teden, tudi po več ur, se pripravljamo na nastope in vadimo ter pilimo plese, ki smo se jih pretežno naučili na delavnicah v tujini. Gre za plese iz 15., 16. in 17. stoletja z italijanskih, francoskih in angleških dvorov. V bližnji prihodnosti si želimo tudi malce spremeniti garderobo in se čim bolj približati avtentičnosti. Zato smo se že povezali s strokovnjakinjo za starinske kostumeiz Podnarta,« pove Barbara Suša.Prvo septembrsko nedeljo pa so na celjskem Starem gradu priredili že 3. tradicionalni srednjeveški plesni festival pod imenom Gaudeamus Cilli. Kar pomeni – Veseli se, Celje. »Izvirno ime festivala sta nam pomagala izbrati prijatelja iz drugega srednjeveškega društva, Gledališke skupine viteza Gašperja Lambergarja z Bleda,in. Člani omenjenega društva na zanimiv način prikazujejo zgodovinska obdobja srednjega veka, renesanse in baroka. Delujejo že dobrih 30 let ter doma in v tujini ponosno predstavljajo tako Bled kot Slovenijo ter bogatijo kulturno pot, ki jim jo je začrtal,« pove Suševa.Z obiskom pa jih je počastila tudi Šaleška gospoda Turističnega društva Šalek, ki domuje pod Šaleškim gradom in si že dolgo prizadeva urediti razvaline, ki so ena bolj prepoznavnih vedut Šaleške doline. Po njem je dobila dolina tudi ime, kar je edinstveno v slovenskem prostoru. »Prizadevni člani društva pa so prepoznali veliko zgodovinsko vrednost ruševine,« razloži Barbara Suša, ki ji je žal le, da letos zaradi epidemioloških omejitev v Celje ni prišlo še več podobnih skupin. Se je pa tudi Šaleška gospoda posvetila odkrivanju oblačilne kulture, plesnih korakov in glasbe dvornega plesa.Njihove koreografije nastajajo pod vodstvom. »Plesalci so ob izkušenem in nabrušenem jeziku napovedovalcatudi letos preplesovali starinske plese, viteza iz skupine viteza Gašperja Lambergarja pa sta pokazala tudi nekaj veščin z meči. Seveda nam ni tuja niti srednjeveška kuhinja, zato smo na odprtem ognju pripravili grajski lonec za vse obiskovalce in nastopajoče,« nam še pove predsednica KUD Galiarda Barbara Suša, ki je vesela, da je kljub letošnjim izrednim razmeram zaradi korone srednjeveški festival izjemno lepo uspel. Brez podpore Mestne občine Celje in Zavoda Celeia to ne bi bilo mogoče.