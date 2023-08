Kmetje pozor, poplavljena krma za živali ni ustrezna

Vsa krma za živali, ki je bila v stiku s poplavnimi vodami, je zaradi možnega mikrobiološkega, kemijskega ali fizikalnega onesnaženja neustrezna, zato jo je treba odstraniti, opozarja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za pomoč pri odločitvah o ustreznosti krme se lahko kmetije obrnejo na javno službo kmetijskega svetovanja.

Po pojasnilih uprave glede krme velja, da se posledice poplav pokažejo pozneje v obliki plesnivosti, oprhnelosti in drugih oblikah kvarjenja.

»Mnogo manjša gospodarska škoda bo, če sumljivo krmo zavržemo, kot pa da z njo tvegamo, da živali zbolijo ali celo poginejo. Nemudoma oz. čim hitreje je treba iz krme odstraniti vlago,« so posvarili in dodali, da mora biti voda za napajanje živali čista brez primesi. Živalim tako ne ponujamo vode, ki je motna in vidno onesnažena.

Za pomoč pri odločitvah

Za pomoč pri odločitvah, katera krma oz. voda je še ustrezna za krmljenje živali, pa se lahko, kot so izpostavili, kmetije obrnejo tudi na javno službo kmetijskega svetovanja in njihove specialiste za prehrano živali.

Glede uporabe sena veljajo podobna opozorila. Po pojasnilih uprave zmočeno seno ni primerno za krmo, zato ga je treba čim prej odstraniti. S tem se prepreči tudi plesnenje sicer suhega sena in samovžig sena.

Sklad Ivana Krambergerja – pomoč prizadetim v poplavah FOTO: Delo, Slovenske Novice

»Mokrega sena se ne sme sušiti v prevetrovalnih napravah, ker lahko pride do samovžiga. Skladiščeno seno, za katerega obstaja možnost, da se je zmočilo ali je bilo dalj časa izpostavljeno vlagi, je treba vsak dan kontrolirati in meriti temperaturo. Če se segreva, je treba ukrepati,« so še navedli v sporočilu za javnost.

Ob tem so opozorili tudi na slabšo kakovost krme v primeru, če so bili poplavljeni silosi. Če je mogoče, je treba iz teh odstraniti zmočeno silažo. »Silaža, ki jo je zmočila s fekalijami onesnažena voda, ni uporabna za krmo,« so izpostavili.

Za prehrano živali, še posebej za krave molznice, pa v skladu z navedbami uprave prav tako niso primerne poplavljene bale. »Če je v balo vdrla manjša količina čiste vode, bo silaža uporabna. Če so bile bale v onesnaženi vodi od gnojnice in fekalij, pa s tako silažo ne smemo krmiti,« so posvarili.

Na območjih, ki so še ogrožena oz. poplavljena, pa je v prvi vrsti treba živali umakniti pred poplavnimi vodami oz. zagotoviti pomoč, če so obtičale v poplavnem blatu.

V primeru pogina

V primeru spremembe zdravstvenega stanja živali ali poškodb živali naj lastniki, kot svetujejo na upravi, obvestijo svojega veterinarja, v primeru pogina pa pokličejo veterinarsko-higiensko službo.

»Če območje ni dostopno za veterinarja in veterinarsko-higiensko službo oz. lastniki živali nimajo na voljo krme in vode, naj o tem obvestijo pristojni štab civilne zaščite. Tudi v primeru, ko rejci iz drugih objektivnih razlogov zaradi poplav ne morejo poskrbeti za svoje živali, naj o tem obvestijo pristojni štab civilne zaščite,« so še sporočili.