Poplavljena Slovenija: številne ceste še vedno zaprte, posijal je žarek upanja (V ŽIVO)

Po katastrofalnih poplavah, ki so v minulih dneh zajele Slovenijo, tudi tokratna noč še ni bila popolnoma mirna. Gasilci so znova prejeli veliko klicev na pomoč.

8.42 Po umiritvi vremenskih razmer je danes na Koroškem v ospredju vzpostavljanje prometnih povezav do prizadetih območij in vodooskrbe, skrbijo pa novi zemeljski plazovi. Nadaljuje se odstranjevanje posledic ujme, ki je uničila ogromno premoženja in infrastrukture, mnoga podjetja ostajajo zaprta, neprevoznih je veliko cest.

8.02 Zavarovalnice zavarovancem sporočajo, da s prijavo škode po ujmi ni treba hiteti. Svetujejo jim, naj raje počakajo, da se razmere umirijo in voda umakne. Ko razmere to omogočajo, naj škodo dokumentirajo s fotografijami in posnetki ter poškodovane stvari ohranijo do konca obravnave primera, svetujejo v Slovenskem zavarovanem združenju.

7.42 V hudih težavah so se znašli tudi kamniški gorski reševalci, ki brezplačno rešujejo življenja ponesrečenih in izgubljenih v gorah. Lani so se vselili v nove prostore, zdaj pa jih je voda popolnoma uničila. Podpredsednik društva GRS Kamnik Matej Bizjak, nam je razkril, da jim je odneslo in uničilo vso opremo.

7.40 Slovenijo je zjutraj pretresla vest, da so v narasli reki Temenica našli utopljenca.

7.35 Ujma je poškodovala številne ceste in mostove, zaradi česar so številne ceste po državi zaprte. Na prometnoinformacijskem centru voznike opozarjajo, naj upoštevajo signalizacijo na vozišču ter navodila dežurnih služb in ne vozijo na poplavljena območja ali na zaprte ceste.

Zaprte so številne ceste po državi

Ujma je poškodovala številne ceste in mostove, zaradi česar so številne ceste po državi zaprte. Med drugim so neprevozne ceste Maribor–Dravograd pri Velki in Ožbaltu, Dravograd–Slovenj Gradec v Otiškem Vrhu in Ravne na Koroškem–Dravograd. Prav tako so za splošni promet še vedno zaprte povezave od Mežice in Šoštanja proti Črni na Koroškem.

Zaprte so še ceste Ljubljana–Dol, Kamnik–Stahovica in Spodnje Stranje–Stahovica, Logatec–Žiri, Begunje–Bistrica pri Tržiču, Majšperk–Stanečka vas in Ptuj–Zavrč pri Borlu. Prav tako je zaprta relacija Razkrižje–Srednja Bistrica, Zameško–Kostanjevica, povezava prelaz Pavličevo sedlo–Solčava–Luče–Radmirje. Debro–Reč, v Laškem pa je popravljen podvoz pod Železnico. Zaprte so tudi številne druge lokalne ceste.