Kmet kmetuje, ne uraduje

Če gre verjeti poročilu predsednika društva Draga Cetla na rednem občnem zboru, ki je tradicionalno potekal na Turistični kmetiji Pri Alenki v Gornjih Ivanjcih, Rejsko društvo za lisasto pasmo Gornja Radgona vseskozi dobro deluje.

Na zboru so med drugim obravnavali poročilo o delu. Predsednik je predstavil načrte in napovedal okroglo mizo. Vstop Ukrajine v EU bi še poslabšal razmere.

Zbora so se ob članih društva, teh je trenutno 184, udeležili številni gostje z različnih koncev Slovenije, prišli so evropski poslanec Franc Bogovič, direktor banke Raiffeisen Bank David Jekovec, direktor Kmetijske zadruge Radgona Danilo Rihtarič, županja občine Gornja Radgona Urška Mauko Tuš, direktor Mlekarske zadruge Ptuj Janko Petrovič, načelnik Upravne enote Gornja Radgona Sašo Norčič, podžupan občine Apače Sašo Peče, direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Murska Sobota Stanko Kapun, predstavniki podjetij Andrej Ledinšek (Jata Emona), Sebastjan Urbanič (Biomin), Magda Dulič (Agromag), Ivanka in Gregor Belej (SIP), Marinka Lešnik (Semenarna), predsednik Pomurske zveze Branko Buček, Stefan Kranjec (Agrosat), Sandra Sedmak (Pomurski sejem), Miha Janžekovič (Deželna banka), predsednica Govedorejskega društva Lenart Leja Bela, direktor Emone Blaž Štranca, zbornični svetnik iz Avstrije Marjan Čik, predstavnik podjetja za precizno kmetijstvo Yieldgap Blaž Sinur, Laslo Kerec in drugi.

Spregovoril je tudi evropski poslanec Bogovič. FOTO: Ludvik Kramberger

15 metrov naj bi bil zdaj širok pas ob vodotokih.

Naj se združujejo

Po izvolitvi delovnega predsedstva zbora, ki ga je vodil predsednik Boris Merčnik, je udeležence pozdravil predsednik društva Drago Cetl. Ob tem je podal poročilo o delu društva v minulem letu, ko so posebno skrb posvetili izobraževanju članstva s strokovnimi ekskurzijami in predavanji. Cetl je razodel tudi načrte in napovedal okroglo mizo o kmetijstvu.

Občnega zbora Rejskega društva za lisasto pasmo Gornja Radgona se je udeležilo veliko članov in gostov. FOTO: Ludvik Kramberger

Spregovoril je tudi evropski poslanec Bogovič in predstavil nekaj zanimivosti s področja kmetijstva, ki ga vodi Evropska unija. Meni, da so protesti kmetov po vsej Evropi pripomogli k omilitvi zahtev, ki so oteževale kmetovanje, in da še vedno ostaja preveč administrativnih zahtev, saj kmet kmetuje in ne uraduje. Ocenjuje, da bi vstop Ukrajine v EU poslabšal razmere v kmetijstvu v Uniji, saj bi to lahko povečalo pritisk na cene kmetijskih pridelkov, po njegovem pa je nujno, da se kmetje združujejo.

V razpravi je bilo še slišati, da je bil doslej ob vodotokih določen pas petih metrov, zdaj pa normativi zahtevajo 15 metrov, čemur kmetje, ki imajo zemljo ob večjih potokih, odločno nasprotujejo.

Protesti kmetov po vsej Evropi so pripomogli k omilitvi zahtev, ki so oteževale kmetovanje.

Zbor so sklenili s pogostitvijo, ki jo je pripravilo osebje Turistične kmetije Pri Alenki, in prijetnim druženjem.