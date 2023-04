Klub ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike Pomurja: ohranjajo staro kmetijsko tehniko

Pred 20 leti so na Biotehniški šoli Rakičan ustanovili Klub ljubiteljev starodobne kmetijske tehnike Pomurja z željo po ohranjanju stare kmetijske tehnike, s katero so naši predniki obdelovali polja in pridelovali pridelke za preživetje in prodajo. Prvi predsednik je bil Štefan Smodiš, zaposlen na Biotehniški šoli Rakičan, zdajšnji predsednik kluba, ki deluje v Beltincih, pa je Ivan Zadravec.

Maja bodo nabrusili kose in prikazali košnjo trave na star način.

Člani kluba in ljubitelji kmetijske in druge tehnike ter predstavniki sorodnih društev iz Pomurja, Avstrije in Hrvaške so se zbrali na 20. občnem zboru v Beltincih, kjer so ocenili lansko delovanje in si zastavili obširen program dela za letos. Ob okrogli obletnici bodo izdali bilten s kronološkim pregledom delovanja, junija pa podelili priznanja in zahvale vsem, ki so vztrajali vseh 20 let. Na velikonočni ponedeljek pa so se s starodobnimi traktorji popeljali na blagoslov starodobnikov v sorodni klub na Hrvaško, maja bodo spet nabrusili kose in prikazali košnjo trave na star način. Čaka jih panoramska vožnja s starodobnimi traktorji in srečanje ljubiteljev starodobne kmetijske in druge tehnike. V času žetve, julija, bodo z ročnimi kosami prikazali žetev zlatega klasja, v beltinskem parku v času folklornega festivala pa mlatev z mlatilnico. Septembra se bodo podali v predsednikov vinograd, kjer goji vinsko trto samorodnico, obrali grozdje in ga stisnili v dišeči mošt, ki se bo v času godu svetega Martina spremenil v mlado bio vino, to pa bo namenjeno za društvene prireditve. V klubu so ponosni, da se v njihove vrste vključujejo mladi.

Predsedniku kluba Ivanu Zadravcu so se zahvalili za uspešno vodenje in mu čestitali za dopolnjenih 75 let. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Na občnem zboru so se predsedniku zahvalili za uspešno vodenje kluba, v katerega vlaga ves prosti čas, in mu čestitali za dopolnjenih 75 let, poskrbeli so tudi za torto. Občnega zbora sta se udeležila tudi podpredsednik Zveze starodobnih vozil Slovenije (SVS) Vladimir Perkič in član Slavko Pislak, ki sta pohvalila delovanje kluba za ohranjanje in negovanje bogate etnološke kulturne dediščine.