Kljub ujmam poslovali z dobičkom

Leto 2023 je bilo za kmete in vinogradnike težko leto, so ugotovili zadružniki Kmetijske zadruge Radgona. Njihova zadruga ima 223 kmetovalcev, rednega letnega zbora pa se jih je tokrat (tudi zaradi dela na kmetijah, ki ga je zamaknilo večdnevno junijsko deževje) udeležilo le nekaj manj.

O poslovanju zadruge sta spregovorila direktor Danilo Rihtarič in predsednik Sašo Peček. Prvi je povedal: »KZ Radgona je v letu 2023 preživela zahtevno poslovno leto, predvsem zaradi občutnega padca cen umetnih gnojil, zaradi česar smo morali zaloge gnojil razvrednotiti za več kot tisoč evrov. Na poslovanje so vplivali tudi padci odkupnih cen žit, koruze in oljne ogrščice, te so se znižale za 50 odstotkov. Promet zadruge je bil 15 odstotkov nižji kot v letu 2022, ko je bil sicer najvišji doslej. Kljub vsemu pa je zadruga leto zaključila z dobičkom v višini 44.750 evrov.«

Direktor KZ Radgona je Danilo Rihtarič. FOTO: Ludvik Kramberger

Kmetija Vrzel s Turjanskega Vrha je na radgonskem koncu izjemno močna v proizvodnji mleka. FOTO: Ludvik Kramberger

Rihtarič je poročal, da so se kmetje soočali z vremenskimi ujmami (predvsem toča z neurji), ki so uničile ogromno pridelka. Na nekaterih kmetijah je bilo tudi za več kot 80 odstotkov škode. Zadruga je morala zato večjim kmetijam pomagati pri nabavi krme, še zlasti silažne koruze; to je storila prek Kmetijstva Črnci, d. o. o., Apače, hčerinskega podjetje KZ Radgona.

Predsednik KZ Radgona Sašo Peček: »Kot smo že vajeni, nam je usodo ponovno krojila narava: številna neurja, predvsem močan veter ter zgodovinska toča, ki je predvsem po naši regiji uničevala in klestila poljščine, marsikje jih je uničila v 100-odstotnem obsegu. Niti močnemu in orkanskemu vetru, ki je podiral gozdove ter uničeval kmetijske objekte, nismo mogli ubežati.« Peček je še povedal, da je k slabim razmeram pripomogla tudi vojna v Ukrajini, ki še vedno močno vpliva na cene kmetijskih proizvodov, posledice pa se kažejo na celotnem sektorju.

Kot vsako leto so zbor zaključili s podelitvijo priznanj, in sicer tistim članom, ki so z zadrugo realizirali največji promet pri nakupu repromaterialov ter pri prodaji svojih pridelkov. Priznanja je dobilo šest kmetij, ena celo dve.

Kmetija Fras, Lešane, je prejela priznanje za odlično proizvodnjo žitaric. FOTO: Ludvik Kramberger

Za proizvodnjo mleka in za nakup repromateriala ga je prejela Kmetija Vrzel (Turjanski Vrh), za proizvodnjo prašičev in nakup repromateriala Kmetija Fras (Spodnja Ščavnica), za proizvodnjo mladega pitanega goveda in nakup repromateriala ter za zaključno rejo prašičev in nakup repromateriala Kmetija Fašalek (Lastomerci), za proizvodnjo grozdja in nakup repromateriala Kmetija Ploj (Pogled), za proizvodnjo žitaric in nakup repromateriala Kmetija Fras (Lešane) ter za zaključno rejo goveda in nakup repromateriala Kmetija Koler (Spodnja Ščavnica).

Pogostitev je pripravila Gostilna Šenekar iz Spodnjih Ivanjcev.

