Klicala za nagrado, dobila zasoljen račun

Mi mamo se fajn je geslo narodno-zabavne televizije TV Golica, na kateri predvajajo samo slovensko glasbo, med najbolj prepoznavnimi obrazi pa sta urednica in voditeljica Ljubica Špurej Jazbinšek ter Dejan Krajnc, poskočni Dejan. Televizijo je avgusta lani prevzelo podjetje Topstream, prejšnji lastnik Sebastjan Artič, znan tudi kot Žan Ljubljanski in ustanovitelj znane glasbene skupine Babilon, pa je po prodaji nekoč uspešne televizije, ki mu je včasih prinašala dober zaslužek, in po nekaj težavah z davkarijo spokal kovčke, se preselil v Nemčijo in si tam ustvaril družino.Nikakor ni mogla v živoA čeprav se televizijci na TV ...