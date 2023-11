Klakočar Zupančičeva: Ustrahovanja poslancev in preiskovalnih komisij ne bom dopustila

Predsednica državnega zbora (DZ) Urška Klakočar Zupančič zagotavlja, da bo v skladu z zakonom o parlamentarni preiskavi zaščitila poslance pred kazenskimi ovadbami, vloženimi z očitnim namenom pritiska na delo preiskovalnih komisij in ustrahovanja njihovih članov. Kot je dodala na današnji seji kolegija, je kot predsednica DZ dolžna ščititi integriteto DZ.

Klakočar Zupančič je na kolegiju predsednice DZ pod točko razno dejala, da si bo, če bo potrebno, v skladu z ustavo in zakonom prizadevala, da bo DZ dosledno spoštoval imuniteto vsakega poslanca. »Slednji namreč niso kazensko odgovorni za zakonito opravljanje svoje funkcije oziroma za delovanje v delovnih telesih DZ kot je preiskovalna komisija,« je dejala.

Zakonito delovanje

Kot je dodala, je kot predsednica DZ dolžna zaščititi integriteto DZ in njegovih delovnih teles kot je preiskovalna komisija, ter tudi vseh poslancev, ki so njeni člani ali članice, ne glede na politično pripadnost, seveda v primeru, da svoje delo opravljajo skladno z zakonom in v okviru odločitev, ki jih je sprejelo delovno telo kot kolektivni organ. »Napovedovanje in vlaganje ovadb je lahko eden od načinov ustrahovanja poslancev in preiskovalnih komisij, česar ne bom dopustila,« je zatrdila. Integriteta DZ in njegovo nemoteno in zakonito delovanje ter spoštovanje imunitete poslanske funkcije sta njeni vodili pri vodenju DZ, je še dodala.

»Pred nekaj dnevi se je v medijih pojavilo pisanje o vlaganju oziroma začetku različnih postopkov zoper poslance, člane preiskovalnih komisij oziroma konkretno tukaj v tem primeru predsednico ene od preiskovalnih komisij,« je uvodoma pojasnila Klakočar Zupančič. O imenih ni govorila.

Ovadba proti Mojci Šetinc Pašek

Je pa davčni svetovalec Rok Snežič v sredo na Specializirano državno tožilstvo vložil ovadbo proti predsednici preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja političnih strank, Mojci Šetinc Pašek. Komisija DZ, ki je v ponedeljek sprejela vmesno poročilo, je pri svojem delu vzela pod drobnogled tudi primer Snežiča in njegove povezave s stranko SDS, kar je zmotilo Snežiča. Šetinc Paškovi zato očita več kaznivih dejanj, med drugim zlorabo uradnega položaja in prekoračitev pooblastil, zlorabo osebnih podatkov in nevestno delo v službi.

»Če bo policija sprožila predkazenski postopek in želela opraviti katerokoli dejanje s poslanci, ki je povezano z njihovim delovanjem in ravnanjem v preiskovalni komisiji, na podlagi tovrstnih zlorab in krivih ovadb, bo to lahko storila zgolj z mojim soglasjem,« je na kolegiju zatrdila Klakočar Zupančič.

Kdaj potrebujejo dovoljenje predsednika DZ

Zakon o parlamentarni preiskavi sicer določa, da so predsednik in člani preiskovalne komisije ves čas dela preiskovalne komisije in po njeni razpustitvi dolžni varovati tajnost zaupnih dejstev, s katerimi so se seznanili. Brez dovoljenja predsednika DZ pa ne smejo pričati pred sodiščem ali pred drugimi organi, navaja zakon.