Martinovanja so v polnem razmahu, konec novembra pa bomo slovensko vinsko kulturo raziskali tudi s čtivom: na Slovenskem knjižnem sejmu bodo predstavili novo knjigo etnologa prof. dr. Janeza Bogataja Tri vinske dežele, ki nekoliko drugače opisuje naše navade. »Vinogradništvo in pridelava vina imata na ozemlju današnje Slovenije več kot 2300-letno tradicijo,« uvodoma pove avtor.Te dni slavimo sv. Martina. Foto: Primož Hieng »Geografska lega je v stoletjih zgodovinskega razvoja omogočila to gospodarsko dejavnost in posebno kulturo v treh različnih vinorodnih deželah, v Podravju, Posavju in na P...