Kje so padavine? Poglejte na radarsko sliko in jasno bo tudi, kje že klesti toča

Agencija za okolje je v nedeljo na izredni novinarski konferenci opozorila, da Sloveniji grozijo nove poplave. Dopoldne bodo padavine zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle nad vso Slovenijo. Globok ciklon bo imel največji vpliv na vreme pri naših zahodni sosedih. Italijani so že v nedeljo izdali rdeča opozorila, naši vremenoslovci pa oranžna.

Radarska slika razkriva, kako se ciklon pomika nad našo državo. Agencija za okolje pa je izdala tudi opozorila zaradi nevarnosti toče.

Če spremljate radarsko sliko, potem je dobro, da veste, da kasni eno uro. Na spletni strani agencije za okolje pojasnjujejo, da je v glavi radarske slike zapisan čas, ko se je meritev začela. Meritev in njena naknadna obdelava trajata približno sedem minut in po tem času je radarska slika dostopna na spletu. A pozor, čas, ki je zapisan v glavi slike, ni uradni čas v Sloveniji, temveč gre za čas, ki je enak srednjemu sončnemu času – UTC (Universal Time Coordinated).

Uradni čas v Sloveniji je pozimi za eno uro, poleti pa za dve poznejši od tega. Torej, če je na radarski sliki naveden čas 12:00 UTC, to pomeni, da je bila meritev izvedena ob 13:00 oziroma ob 14:00 po uradnem času v Sloveniji.

Kje je dež?

Zgodi se lahko, da radarska slika prikazuje padavine, dežja pa ni. Agencija za okolje pojasnjuje, da nad vsako talno točko radar meri padavine na več različnih višinah, potem pa radarjev računalnik iz vseh izmerkov izbere največjega in ta se prikaže na radarski sliki. »Kadar je zrak v spodnjih plasteh zelo suh, padavine izhlapijo, preden dosežejo tla. Včasih pa se tudi zgodi, da padavine zaradi močnega zgornika (dvigajočega se vetra) ne morejo izpasti. To se dogaja v sprednjih delih nevihtnih oblakov.«

Agencija za okolje še pojasnjuje, da so lokacije padavin natančne na +/– en kilometer. »Do razdalje 75 kilometrov je jakost padavin natančna na faktor 3: če radar izmeri, na primer, 10 mm/h, so resnične padavine nekje med 3 mm/h in 30 mm/h. Urne akumulacije so natančne na faktor 2 in dnevne akumulacije na 25 %. Pri večjih razdaljah so padavine sistematično podcenjene. To velja predvsem za slojevite padavine. Radar je torej semikvantitativni merilnik padavin. Njegova glavna moč je v hitrih in prostorsko natančnih meritvah padavinskih ujm.«