Oranžno opozorilo za vso državo: grozijo nam nove poplave

Arso je zaradi možnosti močnejših neurij za danes izdal oranžno opozorilo za vso državo. Padavine bodo po pričakovanjih padle v razmeroma kratkem času, kar lahko povzroči hitro naraščanje hudourniških vodotokov in manjših rek ter proženje zemeljskih plazov. Ranljiva so predvsem območja, ki so jih poplave prizadele že v začetku avgusta.

Vremenoslovci največ težav pričakujejo na pritokih večjih rek oziroma na pritokih rek, kjer sanacijske razmere še niso urejene. Tam je še veliko plazin, veliko materiala, kar lahko ob tako burnih padavinah ponovno prispe v rečna korita in se tam zajezi. Temu primerno pričakujemo razlivanja in poplavljanja na neobičajnih območjih, je na nedeljski novinarski konferenci opozoril hidrolog Janez Polajnar z Agencije RS za okolje (Arso).

Padavine, večinoma plohe in nevihte, bodo že zjutraj zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle celotno ozemlje Slovenije. Ob tem bodo možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra, udari strel, nalivi in ponekod tudi točo.

Bodite previdni

Najbolj ranljiva so območja Kamniške Bistrice, Zgornje Savinjske doline in Mežiške doline, pojav pa je možen tudi v drugih porečjih, ki so bila prizadeta ob zadnjih poplavah. Previdnost je potrebna tudi pri načrtovanju in izvajanju sanacijskih del v in ob strugah vodotokov, opozarja Arso.

Obstaja tudi nevarnost proženja zemeljskih plazov. Kot so zapisali na Geološkem zavodu Slovenije, povečana nevarnost ponovne aktivacije zemeljskih plazov obstaja na območjih, kjer so se sprožili ob nedavni ujmi. Verjetnost za nastajanje novih plazov na neprizadetih mestih je sicer manjša, ni pa izključena.

Poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan je prebivalce pozval k rednemu spremljanju razmer in obljubil pomoč. »Zagotavljam, da kar bo potrebno in kar je v naši moči, bomo naredili tudi tokrat, upam pa, da v taki meri ne bo potrebno,« je dejal in spomnil, da je državni načrt še vedno aktiviran, aktivirani so vsi regijski štabi, v pripravljenosti so tudi gasilci.

Pristojni bodo danes dopoldne v izjavi za medije predstavili zadnje informacije o meteoroloških in hidroloških razmerah po Sloveniji.