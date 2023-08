V ponedeljek buren razvoj vremena, oglasil se je tudi Gregorčič

V ponedeljek dopoldne bodo padavine zajele zahodne kraje, čez dan pa bodo prešle celotno Slovenijo. Arso opozarja, da bo v več delih države verjetno naraščanje posameznih hudourniških vodotokov in manjših rek ter poplavljanje padavinske in zaledne vode.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil vremenoslovec Branko Gregorčič, bo v ponedeljek nastal globok ciklon nad Genovskim zalivom, ki bo imel največji vpliv na vreme pri naših sosedih, v Italiji, kjer so že izdali rdeča vremenska opozorila, ob tem pa bo vplival tudi na vreme pri nas.

Vpliv ciklona se bo v ponedeljek na zahodu Slovenije po napovedih Arsa začel že v jutranjih urah ali zgodaj dopoldne, ko se bodo v tem delu države pojavljali predvsem nalivi. Vremenska motnja se bo nato širila proti osrednji in vzhodni Sloveniji. »Na vzhodu računamo predvsem na možna krajevna neurja, ki bodo posledica tudi pregrevanja ozračja v dopoldanskih urah. Tako da se na vzhodu lahko pojavi tudi kakšno neurje s točo, močnim vetrom,« je opozoril Gregorčič.

Na zahodu in v osrednji Sloveniji bodo težave povzročali predvsem močni in ponekod tudi dolgotrajni nalivi.

Buren razvoj vremena v ponedeljek

Tudi današnji izračuni meteoroloških modelov potrjujejo pričakovan buren razvoj vremena v ponedeljek 28.8. Že v noči na ponedeljek bo nad severnim Sredozemljem nastalo izrazito ciklonsko območje. Njegov vpliv na vreme v Sloveniji se bo na zahodu začel že zgodaj dopoldne, drugod pa bo največji sredi dneva in popoldne.

Pričakovana količina padavin do torka zjutraj bo predvidoma največja v zahodni in osrednji Sloveniji. Na vzhodu bodo zaradi večje pregretosti ozračja verjetna neurja s točo in močnim vetrom.

Koliko padavin bo?

»Ponedeljkove padavine bodo na posamezni lokaciji predvidoma trajale bistveno manj kot 24 ur (lahko celo manj kot 12), a zaradi primerjave podajamo izračunano skupno količino padavin po treh scenarijih – minimalnem, srednjem in maksimalnem. Iz prikazov je razvidna velika negotovost pri izračunu, ki je posledica nepredvidljive moči posameznih konvektivnih procesov. Razpon možne količine padavin tako sega po minimalnem scenariju le od 0 do 30 mm, po srednjem od 10 do 80 mm in po maksimalnem kar od 25 do 150 mm,« pravijo na Arsu.

Podoben izračun soo objavili že pred zadnjim poplavnim dogodkom (3.8.) in izkazalo se je, da je bila takrat izmerjena količina padavin še najbliže maksimalnemu scenariju. »Seveda pa iz tega še ne moremo sklepati, da bo tudi tokrat tako,« pojasnjujejo.