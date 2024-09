Kilometre solidarnosti je zbiralo kar 1.800 tekačev

Dogodek, ki združuje ljubitelje teka in narave z dobrodelno noto, je letos znova navdušil številne tekače in navijače. Poleg preizkusa telesne vzdržljivosti Triglav tek vsako leto znova poudarja pomen gibanja in zdravega načina življenja, solidarnosti in skrbi za najranljivejše v naši družbi.

Tekači vseh generacij so se na 12. Triglav teku v osrčju narave ob vznožju Kamniško-Savinjskih Alp in v družbi vrhunskih športnikov preizkusili na tradicionalnih trasah: teku na 10 in 5 km, družinskem teku in otroškem teku Kuža Pazi (tekači na polmaratonski razdalji pa zaradi preventivnih zdravstvenih razlogov na trasi preizkušnje niso mogli dokončati). Skupaj so torej udeleženci pretekli več kot 9000 kilometrov. Letošnja novost je bila vključevalna trasa za gibalno ovirane osebe.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Trigla, d. d.