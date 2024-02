Šenčurski godlarji so v soboto dopoldne pred nakupovalnim centrom Supernova Mercator Primskovo v Kranju pripravili že 34. pustno povorko, ogledalo pa si jo je 2000 obiskovalcev. Popoldne so iste pustne šeme pred tisočglavo množico paradirale še v Cerkljah na Gorenjskem, v nedeljo pa še v domačem Šenčurju. Godlarjem je izrekel dobrodošlico župan Občine Cerklje na Gorenjskem Franc Čebulj ter jim zaželel, da bi jim uspelo pregnati zimo. Orjaški godlar FOTO: Janez Kuhar Člani Društva Godlarji iz Šenčurja so se pripravljali skoraj štiri mesece, v povorki pa je sodelovalo 345 maškar, ki so predsta...