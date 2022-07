Ker ne vedo za 75-odstotni popust, plačajo štirikrat toliko kot drugi. Ste med njimi?

Že dobro leto je mogoče na podlagi vladnega sklepa vikend družinske vozovnice in vikend vozovnice (sobote, nedelje in prazniki) kupiti s 75-odstotnim popustom glede na osnovno ceno (ukrep je bil junija letos podaljšan do 30. junija 2023). A ne na vseh prodajnih poteh, opozarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Tako so nekateri vozovnice za vožnjo z vlakom kupili prek mobilne aplikacije, nekateri tudi prek spletne strani Slovenskih železnic (SŽ), in tega popusta niso bili deležni, kar pomeni, da so za isto vožnjo in zaradi različnih prodajnih poti nekateri popotniki plačevali štirikrat toliko kot drugi.

»To ne pripomore k večji priljubljenosti javnega potniškega prometa«

»Enako vozovnic po znižani ceni ni mogoče kupiti niti na spletu, če potnik nima kartice IJPP. To pomeni, da uporaba sodobnih načinov plačevanja voznine naključne potnike pravzaprav kaznuje, kar se nam zdi nesprejemljivo, zavajajoče in celo diskriminatorno,« opozarja ZPS.

Prepričani so, da to ne pripomore k večji priljubljenosti javnega potniškega prometa, še posebej železniškega, kar je pravzaprav namen vladnega sklepa, zato skupaj z drugimi organizacijami (poleg ZPS so podpisniki poziva še Focus, Kulturno društvo Portorož, CIPRA Slovenija, Slovenska kolesarska mreža in koalicija za trajnostno prometno politiko) SŽ pozivajo, da v najkrajšem mogočem času cenike na spletu in v mobilni aplikaciji priredijo tako, da bo vikend popust ustrezno upoštevan, »saj so zdaj potrošniki, ki vozovnico kupijo na enega od sodobnih načinov, prikrajšani in po nepotrebnem za vožnjo plačajo bistveno več kot bi morali«.