Kegljači dočakali obnovo igrišča

Učenci z osnovne šole Center radi pridejo na novomeško kegljišče. FOTOgrafiji: Kd Vodnjak

Pred sedmimi leti se je zbral ducat zanesenjakov, trdno odločenih, da dajo kegljanju v Novem mestu dodaten zagon. In ustanovili so Kegljaško društvo Vodnjak. »Začetki so bili zelo težki, saj je bilo treba usposobiti opremo, ki datira iz leta 1974, posodobiti smo morali tudi spremljevalne prostore. Danes je kegljišče upravljalno-informacijsko na vrhunski ravni, žal pa kegljaške steze in oprema kličejo po temeljiti prenovi,« pravi, predsednik društva, ki danes šteje že 310 članov.Dodaja, da v okviru društva deluje 12 ekip, ki med sabo tekmujejo v »novomeški« ligi, imajo pa tudi 14 ekip upokojencev, za katere so organizirali posebno ligo. V zadnjem letu so imeli tudi »dolenjsko« ligo, v kateri tekmujejo prva in druga ženska ekipa ter šest moških ekip, prva moška ekipa pa še vedno tekmuje v tretji državni ligi zahod, čeprav se je uvrstila v drugo ligo zahod, a žal kegljišče ne izpolnjuje pogojev Kegljaške zveze Slovenije za tekmovanja na tej ravni. Tudi prva ženska ekipa bi morala nastopati v državni ligi, a je tudi njej sodelovanje onemogočeno zaradi zastarelosti kegljišča.»Sicer pa je osnovno vodilo društva vsakemu posamezniku zagotoviti možnosti za dejavno rekreacijsko udejstvovanje v varnem in zdravem okolju,« je še povedal Vesel, ki poudarja, da dajejo prednost delu z mladimi. Na leto na kegljišču zabeležijo med 1500 in 2000 obiskov otrok, sodelujejo namreč z mestnimi osnovnimi šolami in jim ponujajo brezplačno vadbo, vsakemu, ki ga kegljanje zanima, pa zagotavljajo tudi možnost tekmovalnega kegljanja, udeležujejo se celo tekmovanj zunaj države.»S pridobitvijo klubskega prostora v lanskem letu smo lahko prisluhnili tudi željam članov in drugih po dodatnih športnih dejavnostih. Poleg kegljanja izvajamo še tarok ter pikado, razvijamo pa tudi kegljanje na vrvici, balinanje in petanko,« je izpostavil Vesel in dodal, da bodo letos kegljišče povsem obnovili, načrtovana naložba pa je ključnega pomena za nadaljnji razvoj tekmovalnega kegljanja v Novem mestu, regiji in državi.