Kdo so bodoči ministri? Doktorica psihologije, dolgoletni župan in nekdanji izvršni direktor Adrie Airways

Prvaki Gibanja Svoboda, SD in Levice, Robert Golob, Tanja Fajon in Luka Mesec, so uskladili programski del koalicijske pogodbe in si razdelili ministrske funkcije.

Usklajeni programski del koalicijske pogodbe pa bodo morali potrditi še na organih strank, ki bodo še v tem tednu, je dejal Golob. V tem tednu jo nameravajo tudi parafirati.

Ministrstev bo 19, tri bodo nova, in sicer omenjeno ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za podnebje in energijo, ki ga bo vodil Bojan Kumer, ter ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, ki ga bo vodil Igor Papič, nekdanji rektor Univerze v Ljubljani.

Igor Papić. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Šolstvo v roke doktorice znanosti na področju psihologije, v Tolminu ostali brez župana

Bodoča ministrica za vzgojo in šolstvo Amalija Žakelj zaradi še vedno trajajoče odprte splošne stavke »vstopa tako rekoč v izredne razmere,« je po objavi imen kandidatov za bodoče ministre dejal glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj. Žakljeva je sicer doktorica znanosti s področja psihologije, zaposlena pa je na Univerzi na Primorskem.

Amalija Žakelj. FOTO: arhiv Dela

Po štirih mandatih vodenja Občine Tolmin se Uroš Brežan podaja novim izzivom naproti kot minister za naravne vire in prostor. Po njegovem odhodu bo občino vodil eden od podžupanov.

Župan Občine Tolmin Uroš Brežan in kandidat za ministra. FOTO: Blaž Močnik

Položaj ministra za finance, ki spada v kvoto Gibanja Svoboda, bo zasedel Klemen Boštjančič, univerzitetni diplomirani ekonomist, lastnik in direktor družbe Brio svetovalni center ter predsednik upravnega odbora družbe Sava. Boštjančič je opravljal številne vodstvene in nadzorne funkcije v različnih podjetjih, bil je tudi glavni izvršni direktor Adrie Airways.

Klemen Boštjančič. FOTO: Jure Eržen, Delo

Ministrstvo za javno upravo naj bi prevzela Sanja Ajanović Hovnik, ki je bila med letoma 2008 in 2015 svetovalka v državnem zboru, sekretarka poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek, v času vlade Alenke Bratušek je delala kot namestnica direktorja vladne službe za kohezijo, od leta 2020 pa je izvršna direktorica podjetja SMART Center.

Sanja Ajanović Hovnik. FOTO: arhiv Svrekp

Novi stari obrazi na ministrske stolčke

Marjan Šarec, kandidat za ministra za obrambo, je bil novinar in urednik na RTV Slovenija, nato župan Kamnika. Potem ko ga volivci konec leta 2017 niso izvolili za predsednika republike, zmagal je Borut Pahor, je s svojo stranko Listo Marjana Šarca kandidiral na državnozborskih volitvah in kot drugouvrščeni sestavil manjšinsko vlado. Alenka Bratušek, ki je sicer s svojo SAB izpadla iz parlamenta, bo zasedla stolček ministrstva za infrastrukturo, kjer je že sedela v času Šarčeve vlade. Ministrski stolček bo zasedla tudi Tanja Fajon, predsednica SD, in sicer bo prevzela resor za zunanje zadeve.

Robert Golob, Alenka Bratušek, Tanja Fajon in Marjan Šarec na predvolilnem soočenju predsednikov in podpredsednikov parlamentarnih strank na Pop TV. FOTO: Jure Eržen, Delo

Ministrstvo za zdravje bo prevzel Danijel Bešič Loredan (tudi podpredsednik vlade), ministrstvo za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, ministrstvo za pravosodje pa Dominika Švarc Pipan.

Kako bo z ukrepi v primeru novega vala epidemije? To je napovedal bodoči zdravstveni minister

Golob je dodal tudi, da so na svetu stranke potrdili kandidatko za ministrico za digitalno preobrazbo, ki bo nekdanja članica SD Emilija Stojmenova Duh. Da je iz SD izstopila, so potrdili tudi v SD. Svet stranke Gibanje Svoboda je potrdil tudi kandidatko za kmetijsko ministrico, ki po Golobovih besedah prihaja iz stroke in je doktorica znanosti, a pred razkritjem njenega imena potrebujejo še njeno soglasje. Imena vseh kandidatov iz kvot drugih dveh strank koalicije naj bi bila znana do ponedeljka.

Emilija Stojmenova Duh. FOTO: Leon Vidic, Delo

Iz kvote Gibanja Svoboda bo še minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, iz kvote SD minister za kohezijo in regionalni razvoj, iz kvote Levice pa minister za kulturo in minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ti kandidati naj bi bili znani v prihodnjih dneh.