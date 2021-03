Kdo se ne bi smel cepiti in zakaj ne –14 vprašanj in odgovorov

Ste diabetik? Noseči? Kronični bolnik? Ste alergični na penicilin? Ste zdravi in mladi in menite, da vas virus ogroža? Po zapisih strokovnjakov je cepljenje proti covidu 19 odsvetovano le v redkih primerih. Najbolj ogroženi za prejem katerega koli cepiva so tisti, ki so v preteklosti že doživeli anafilaktični šok. Pomembno je tudi poudariti, da se cepivu izognite v obdobju, ko imate akutno bolezen. Počakajte, da mine, saj bo tako cepivo bolje delovalo in imelo manj neželenih učinkov.



Zbrali smo 14 vprašanj in pridobili odgovore Nijz ter zdravstvenih strokovnjakov.



1. Alergičen sem na penicilin. Ali to pomeni, da se ne smem cepiti?



Ni zadržkov za cepljenje proti covidu 19 pri bolnikih z alergijskimi boleznimi dihal in kože niti pri bolnikih z anafilaksijo po pikih žuželk, hrani, zdravilih.



2. Ali se lahko cepijo bolniki s kroničnimi vnetnimi boleznimi in alergiki?



Pri kliničnem testiranju za Pfizerjevo cepivo in cepivo Moderne je bilo udeleženih veliko preiskovancev, ki so imeli kronične bolezni (40 odstotkov) in cepljenje ni vplivalo na potek njihove bolzeni. Bolnikom s kroničnimi vnetnimi boleznimi, kot so ulcerozni kolitis, chronova bolezen, luskavica, revmatoidni artritis, svetujemo, da se cepijo s cepivi mRNA, ki so zanje varna. Pri bolnikih z resnimi avtoimunskimi boleznimi so prav tako varnejše nove tehnologije, cepljenje pa svetujejo po pogovoru z zdravnikom



3. Alergičen sem na cepiva. Se lahko cepim?



Podobno kot na zdravila ali hrano so ljudje lahko alergični na cepivo. Alergijske reakcije na cepiva so zelo redke (približno ena oseba od 1 milijona cepljenih bo imela alergijsko reakcijo na cepivo). Večina alergijskih reakcij je blagih. Približno polovica alergijskih reakcij na cepivo se zgodi v prvih 15 minutah po prejemu cepiva. Vročina in utrujenost po cepljenju nista znak alergije na cepivo in ne pomenita zadržka za drugi odmerek.



Cepljenje je kontraindicirano ob znani anafilaktični reakciji na sestavine cepiva. Pri cepivih na osnovi mRNK je zaradi maloštevilnih sestavin cepiva (mRNK, lipidi, elektroliti, sukroza) kot potencialni alergen prepoznan le polietilen glikol (PEG). PEG je v medicini sicer široko uporabljan, je sestavina zdravil v tabletah in je v številnih preparatih za injiciranje, alergije nanj so redke.



4. Je priporočljivo cepljenje, če smo alergični na ambrozijo, pelod trav, prah, jajca, mleko, školjke?



Alergija na hrano in zdravila ne predisponira k alergični reakciji na cepivo, je pa bolje počakati, da se akutna alergija nekoliko pomiri, saj je tudi učinek cepljenja potem boljši.



5. Se lahko cepim, če imam oslabljen imunski sistem?



Osebam, ki imajo oslabljen imunski sistem ali jemljejo imunosupresivna zdravila, svetujemo cepljenje, vendar je učinkovitost cepljenja lahko nekoliko manjša.



6. Imam resno kronično bolezen. Mi priporočata cepljenje?



Kronični bolniki so skupina z večjim tveganjem za težji potek covida 19, zato spadajo med prednostne skupine za cepljenje.



7. Se lahko cepijo bolniki z rakom?



Načelno se cepljenje priporoča rakavim bolnikom, ki niso na aktivnem zdravljenju raka. Pri bolnikih na aktivnem zdravljenju, zlasti s kemoterapijo ali z imunoterapijo, pa je potrebna individualna presoja. Ker rakavi bolniki na aktivnem zdravljenju niso bili vključeni v klinično preizkušanje novega cepiva, je izrednega pomena poleg beleženja in javljanja neželenih učinkov cepljenja v farmakovigilančne zbirke tudi poglobljeno spremljanje izidov cepljenja pri rakavih bolnikih. Za pridobitev zanesljivih podatkov o učinkovitosti in varnosti tako mRNA kot drugih cepiv proti covidu 19 pri rakavih bolnikih pa bodo potrebne prospektivne raziskave, opravljene pri rakavih bolnikih.



8. Noseča sem. Ali mi cepljenje odsvetujete?



O cepljenju nosečnic s cepivi proti covidu 19 je zelo malo podatkov, ki pa ne kažejo, da bi bila cepiva kakor koli škodljiva za nosečnice, plod in novorojenčka. Po trenutnih podatkih je tveganje za zaplete pri okužbi s koronavirusom v nosečnosti večje kot pri enako starih nenosečih ženskah, čeprav je absolutno tveganje še vedno majhno. Cepljenje nosečnic se lahko opravi po pretehtanju koristi in tveganj. Cepljenje je zlasti koristno pri nosečnicah z dejavniki tveganja za hujši potek bolezni covid 19 in pri nosečnicah, ki so pri svojem delu bolj izpostavljene tveganju za okužbo



9. Ali se lahko cepim, če še dojim otroka? Čeprav študij glede uporabe cepiv proti covidu 19 med dojenjem ni, ni pričakovati tveganja za dojenje. Svetovna zdravstvena organizacija svetuje cepljenje doječih mater, kajti ni znanih tveganj za dojenčka. Dojenje je dokazano koristno za novorojenčka in ni dokazov, da bi cepljenje doječe matere vplivalo na novorojenčka. Beljakovine, ki jih novorojenček zaužije, se že v prebavnem traktu razkrojijo.



10. Kdaj po prebolelem covidu se je priporočljivo cepiti?



Po preboleli bolezni covid 19 se v telesu vzpostavi naravna imunost, ki nas predvidoma nekaj mesecev ščiti pred boleznijo. Od cepiv proti covidu 19 pričakujemo, da bodo izzvala bolj učinkovit in dolgotrajnejši imunski odziv. Cepljenje po prebolelem covidu 19 je torej smiselno. Cepljenje lahko varno odložimo na obdobje do šest mesecev po začetku bolezni. V sedanji situaciji, ko je cepiva malo, je smiselno, da se cepljenje opravi čim bolj proti koncu tega šestmesečnega obdobja.



11. Lahko zbolim za covidom zaradi cepiva?



Ne. Zaradi cepljenja ne morete zboleti, je pa mogoče, da ste se z virusom okužili že pred cepljenjem ali takoj po cepljenju, ko cepivo še ni učinkovalo.



12. Moramo biti pozorni na to, s katerim cepivom se bomo cepili?



Osebe, ki prejmejo prvi odmerek cepiva enega proizvajalca, naj tudi za pri drugem odmerku prejmejo cepivo istega proizvajalca.



13. Se je treba cepiti, če sem mlad in zdrav?



Cepljenje proti covidu 19 je priporočljivo za vse osebe, stare 16 let in več ali 18 let in več (glede na cepivo), ki nimajo kontraindikacij za cepljenje (huda alergija na sestavine cepiva). Previdnost je potrebna pri dokazani anafilaktični reakciji neznanega vzroka v preteklosti.



14. Po cepljenju mi ne bo treba več nositi maske. Drži ali ne drži?



Ne drži, saj se cepljeni še lahko okuži z novim koronavirusom, dokler se ne razvijejo protitelesa, to pa lahko traja nekaj tednov.



