Kdaj se bodo ogreli radiatorji? Temperature so pod večletnim povprečjem

Temperature so se v zadnjih dneh pošteno spustile in nekatere je doma že zazeblo v prste na nogah. Tisti, ki niso odvisni od lastnih sistemov gretja, se že sprašujejo, kdaj se bo začela kurilna sezona in kdaj bodo njihovi radiatorji topli.

Na agenciji za okolje pojasnjujejo, da se kurilna sezona začne takrat, »ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri prvič v sezoni tri dni zapored nižja ali enaka 12 °C. Naslednji dan, to je četrti, je prvi dan kurilne sezone. Kurilna sezona se konča, ko je zunanja temperatura zraka ob 21. uri zadnjič v sezoni tri dni zapored večja od 12 °C. Tretji dan je konec kurilne sezone, naslednji dan, to je četrti, je že izven kurilne sezone. Trajanje kurilne sezone je število vseh dni med začetkom in koncem kurilne sezone. S to metodo je simulirano ravnanje toplarn in večjih kurišč,« so zapisali.

Kaj nasa čaka v prihodnjih dneh?

Dežurni meteorolog Blaž Šter je za STA dejal, da obdobje hladnejšega vremena, ki ga je prinesla nedavna vremenska fronta z obilnim deževjem, še vedno traja in je za obdobje začetka jeseni, ki se pravzaprav uradno začenja šele v petek, precej dolgo. Ob tem še dodaja, da ne gre za nič nenavadnega, a so temperature vseeno pod večletnim povprečjem.

Vse do konca tedna kaže, da bo večinoma sončno, predvsem na vzhodu pa bo možne nekaj več oblačnosti, v četrtek tudi kakšna ploha. Predvsem nizke bodo jutranje temperature, ki bodo že v sredo marsikje od 0 do 7, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 14 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija.

»Zagotovo so bile občasno jutranje temperature v tem času tudi že pod ničlo, tako da ne gre za kak ekstremen vremenski pojav, smo pa trenutno nekoliko pod dolgoletnim povprečjem,« je dejal Šter, ki sicer pravi, da bomo tudi v naslednjih tednih še dočakali temperature nad 20 stopinj, kar se bo po večjem delu države zgodilo že konec tega tedna.

Najbolj sveže bo ta teden v četrtek, nato pa se bodo temperature spet dvigovale, pravi Šter ob tem pa dodaja, da je že na vidiku tudi nova konkretna sprememba vremena zaradi ponovnega jugozahodnega vetra z vlago, tako da se na začetku naslednjega tedna spet obeta deževje. Kakšnega obsega bo, je za zdaj po njegovem mnenju še težko napovedati.

Čeprav trenutno kaže, da se je poletno vreme dokončno poslovilo, pa dežurni meteorolog pravi, da se o tem pustimo presenetiti, saj se lahko kaj takšnega še vedno zgodi tudi v oktobru ali celo novembru.