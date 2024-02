Katastrofa na vidiku? Onesnaženje zaradi izlitja gnojnice se pomika proti Postojnski jami (FOTO)

Onesnaženje zaradi izlitja gnojnice na kmetijskem obratu v Studencu pri Postojni se počasi pomika proti reki Pivki in Postojnski jami. Kot je za STA povedal predsednik Ribiške družine Postojna Martin Miklavec, je poleg v celoti onesnaženega potoka Korotan onesnažena še struga reke Nanoščice v dolžini štiri kilometre.

Lahko le nadzirajo dogajanje in pobirajo poginule ribe

V potoku Korotan je onesnaženje pomorilo ves živelj, za Nanoščico pa v ribiški družini še ne znajo povedati, saj je voda zelo mrzla in se ribe zato držijo pri dnu struge. Več bo jasnega v naslednjih dneh, zdaj pa lahko le nadzirajo dogajanje in pobirajo poginule ribe.

Na Inštitutu za raziskovanje krasa, ki opravlja meritve v reki Pivki pred Postojnsko jamo, pričakujejo, da bo onesnaženje jamski sistem doseglo v roku dneva ali dveh. Kot je danes za STA povedal mikrobiolog Janez Mulec, onesnaženja žal ne morejo preprečiti, dobrodošle pa bodo obilnejše padavine, ki ga bodo razredčile.

»Do tega trenutka po tistem, ko smo izvedeli za ta dogodek, nismo opazili kakšnega bistvenega poslabšanja kakovosti vode, ki priteka v Postojnsko jamo,« pa je za STA danes povedal predsednik uprave družbe Postojnska jama Marjan Batagelj in dodal, da se po onesnaženju z gnojnico začne reka Pivka zelo hitro peniti.

Marjan Batagel. FOTO: Roman Šipić

»Sreča je, da je trenutno zelo visok vodostaj v reki Pivki v Postojnski jami. Vendar moramo še počakati, ker ne vemo, kako hitro se to onesnaženje dejansko premika do reke Pivke in po njej,« je še dejal Batagelj. Tudi močnejše padavine, ki so napovedane konec tedna, bi lahko zaradi redčenja onesnaženja precej pripomogle k temu, da hujšega onesnaženja ne bi bilo.

Na delu tudi kriminalisti

Primer onesnaženja okolja preiskujejo tudi kriminalisti, so potrdili na koprski policijski upravi. Kot so sporočili, policija vodi predkazenski postopek zaradi suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja obremenjevanja in uničevanja okolja ter povzročitve splošne nevarnosti pri gradbeni dejavnosti.

FOTO: Mavric Pivk/delo

Poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk je za STA povedal, da pitna voda iz vodovodnega omrežja ni onesnažena. Zaenkrat pa odsvetujejo uporabo vode iz zasebnih vrtin in vodnjakov za prehrambne namene.